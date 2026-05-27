Πανελλήνιες 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Πίνακας περιεχομένων

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ, ενώ έχουν καθοριστεί οι ημερομηνίες για ειδικά μαθήματα, ΤΕΦΑΑ και σχολικές εξετάσεις.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 μπαίνουν στην τελική ευθεία, με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να ξεκινούν στις 29 Μαΐου και τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου.

Παράλληλα, το πρόγραμμα της σχολικής χρονιάς περιλαμβάνει τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε λύκεια και γυμνάσια, τις εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ.

Οι εξετάσεις στα λύκεια πριν από τις Πανελλαδικές

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου ξεκίνησαν στις 18 Μαΐου 2026 και θα ολοκληρωθούν στις 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, που ονομάζονται και ενδοσχολικές, διεξήχθησαν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων τους είναι η 27η Μαΐου 2026.

Πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων έχει οριστεί για την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Το πρώτο μάθημα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Γενικής Παιδείας.

Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Και στις δύο κατηγορίες, η ώρα έναρξης εξέτασης είναι 08:30 π.μ., ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 08:00 π.μ.

Πανελλήνιες: Ποιά είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα του εξεταστικού συστήματος

Το πρόγραμμα των ΓΕΛ

Μετά την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ συνεχίζουν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Εκείνη την ημέρα εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά, στα Μαθηματικά και στη Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 ακολουθούν τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική. Ο κύκλος των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για τα ΓΕΛ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, με την Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία.

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, μετά τα Νέα Ελληνικά, το πρόγραμμα συνεχίζεται την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 με τα Μαθηματικά, δηλαδή την Άλγεβρα.

Πανελλήνιες 2026: Νέα προτεινόμενα θέματα σε Αρχαία, Βιολογία, Πληροφορική – Δείτε και τις απαντήσεις τους

Από την Πέμπτη 4 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ανατομία-Φυσιολογία II, οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, τα Δίκτυα Υπολογιστών, η Ηλεκτροτεχνία 2, το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, ο Προγραμματισμός Υπολογιστών, η Υγιεινή, το Ναυτικό Δίκαιο, οι Ηλεκτρικές Μηχανές, η Ναυσιπλοΐα II, η Οικοδομική, τα Ψηφιακά Συστήματα και τα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού.

Η διάρκεια των εξετάσεων και η κοινή ύλη

Για τα ΓΕΛ, η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.

Για τα ΕΠΑΛ, η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι επίσης τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες. Και στα ΕΠΑΛ, η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών σχολείων.

Τα ειδικά και μουσικά μαθήματα

Οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ξεκινούν την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 με τα Αγγλικά, στις 10:00 π.μ. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου ακολουθεί το Ελεύθερο Σχέδιο και την Πέμπτη 18 Ιουνίου το Γραμμικό Σχέδιο, με ώρα έναρξης 08:30 π.μ.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου εξετάζονται τα Γερμανικά, το Σάββατο 20 Ιουνίου η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, την Τρίτη 23 Ιουνίου τα Γαλλικά, την Τετάρτη 24 Ιουνίου τα Ιταλικά και την Πέμπτη 25 Ιουνίου τα Ισπανικά.

Οι ώρες προσέλευσης στα ειδικά μαθήματα

Για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται μέχρι τις 08:00 π.μ. όταν η εξέταση αρχίζει στις 08:30 π.μ. Για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 10:00 π.μ., η προσέλευση πρέπει να γίνεται μέχρι τις 09:30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης των ξένων γλωσσών είναι τρεις ώρες, ενώ για το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο είναι έξι ώρες. Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί από 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» η συνολική διάρκεια είναι 3 ώρες και 30 λεπτά.

Οι εξετάσεις για τα ΤΕΦΑΑ

Για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, έχει οριστεί συγκεκριμένο διάστημα για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία.

Η διαδικασία για τα ΤΕΦΑΑ του ακαδημαϊκού έτους 2026-27 θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Τι ισχύει για γυμνάσια, δημοτικά και νηπιαγωγεία

Στα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Παιδείας για το διάστημα από 2 έως 15 Ιουνίου 2025.

Για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, τα μαθήματα συνεχίζονται μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα λήξει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.