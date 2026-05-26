«Καμίνι» η Ευρώπη με θερμοκρασίες-σοκ τον Μάιο: Νεκροί και έκτακτες προειδοποιήσεις

Πρωτοφανές κύμα ζέστης πλήττει την Ευρώπη μέσα στον Μάιο, με θερμοκρασίες-ρεκόρ σε Γαλλία και Βρετανία και προειδοποιήσεις για κινδύνους στην υγεία.

Το κύμα ζέστης που πλήττει την Ευρώπη μέσα στον Μάιο προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς σε Γαλλία και Βρετανία καταγράφονται θερμοκρασίες-ρεκόρ και οι αρχές απευθύνουν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες.

Η κατάσταση έχει λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τους θανάτους που σημειώθηκαν σε ερασιτεχνικές αθλητικές διοργανώσεις στη Γαλλία, με τις αρμόδιες αρχές να υπογραμμίζουν τους κινδύνους της άθλησης σε ακραίες θερμοκρασίες.

Οι προειδοποιήσεις μετά τα περιστατικά στη Γαλλία

Η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, Μαρίνα Φεράρι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια δρομέα που έχασε τη ζωή του την Κυριακή, κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο 53χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ συμμετείχε σε αγώνα στο 20ό διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Η πιθανή σύνδεση με τις ακραίες θερμοκρασίες

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο θάνατος του δρομέα συνδέεται άμεσα με τη ζέστη. Ωστόσο, η Γαλλίδα υπουργός άφησε σαφείς αιχμές για πιθανή σύνδεση με τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Σε ανάρτησή της στο Χ ανέφερε ότι τα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αγώνων δρόμου υπενθυμίζουν πως η άθληση σε ακραίες θερμοκρασίες απαιτεί απόλυτη προσοχή. Πρόσθεσε επίσης ότι οι σκέψεις της είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του δρομέα που πέθανε στο Παρίσι, καθώς και με όσους χρειάστηκαν βοήθεια από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Θάνατος γυναίκας σε αθλητική διοργάνωση στη Λυών

Την ίδια ημέρα, στη Λυών, το τοπικό μέσο Actu Lyon μετέδωσε τον θάνατο γυναίκας κατά τη διάρκεια άλλης αθλητικής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η γυναίκα υπέστη θερμοπληξία. Το περιστατικό ενισχύει την ανησυχία για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η έντονη ζέστη, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με σωματική καταπόνηση.

Ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι οι θερμοκρασίες καταρρίπτουν ρεκόρ για μήνα Μάιο. Σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Το κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, διατηρώντας αυξημένη την ανησυχία των αρχών για τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.

Ιστορικό ρεκόρ Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ακόμη πιο έντονη ήταν η εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τη Δευτέρα καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για μήνα Μάιο.

Στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, το θερμόμετρο έφτασε τους 33,5 βαθμούς Κελσίου. Η τιμή αυτή ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 32,8 βαθμών, το οποίο είχε σημειωθεί το 1922 και είχε ισοφαριστεί το 1944.

Πορτοκαλί προειδοποίηση υγείας στη Βρετανία

Κάτοικοι και τουρίστες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, πάρκα και σκιερά σημεία, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους στην υγεία.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε την πρώτη πορτοκαλί προειδοποίηση υγείας για το 2026. Η προειδοποίηση κάνει λόγο για πιθανή αύξηση θανάτων, ιδιαίτερα μεταξύ ηλικιωμένων, κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Η σύνδεση με την κλιματική αλλαγή

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι πρωτοφανείς θερμοκρασίες εμφανίζονται πλέον σε ασυνήθιστες περιόδους και περιοχές, αυξάνοντας τους κινδύνους για ολοένα και περισσότερους ανθρώπους.