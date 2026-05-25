ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Η ΔΥΠΑ ανοίγει έως τις 27 Μαΐου 2026 την υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών σε ειδικότητες και περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι πίνακες.

Η ΔΥΠΑ ανοίγει από σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών.

Η πρόσκληση αφορά ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές στις οποίες έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης, με στόχο την άμεση κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στις δομές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Μέχρι πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν την αίτησή τους μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.

Η ενίσχυση του Μητρώου αφορά αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να καλύψουν ανάγκες πλήρους ή μειωμένου ωραρίου. Η απασχόληση μπορεί να αφορά χρονικό διάστημα έως ενός διδακτικού έτους.

Πώς γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Η διαδικασία γίνεται από την ενότητα που αφορά το Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Γιατί ενισχύεται το Μητρώο

Η διαδικασία ενεργοποιείται σε ειδικότητες και περιοχές όπου οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης έχουν εξαντληθεί. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να καλυφθούν άμεσα οι εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν στις δομές της ΔΥΠΑ.

Οι προσλήψεις που θα προκύψουν αφορούν αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, με δυνατότητα πλήρους ή μειωμένου ωραρίου. Το χρονικό πλαίσιο απασχόλησης μπορεί να φτάσει έως ένα διδακτικό έτος, ανάλογα με τις ανάγκες που θα καλυφθούν.

Το δίκτυο επαγγελματικής εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα. Το πανελλαδικό της δίκτυο περιλαμβάνει 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας και 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας.

Στο ίδιο δίκτυο εντάσσονται επίσης 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, 6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία.

Το μοντέλο εκπαίδευσης στις σχολές μαθητείας

Οι Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης. Το μοντέλο αυτό συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο.

Η μάθηση στον εργασιακό χώρο συνοδεύεται από αμοιβή και πλήρη ασφάλιση. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι συνδέουν την κατάρτιση με την πρακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Τα στοιχεία για την απορρόφηση των αποφοίτων

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του.

Το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, επιβεβαιώνει τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες για ΕΠΑΣ, ΠΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα https://schools.dypa.gov.gr.