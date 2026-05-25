Πώς κατανέμονται οι 35.652 προσλήψεις αναπληρωτών – Τι αλλάζει στα σχολεία και στις πραγματικές ανάγκες

Πίνακας περιεχομένων

Το Υπουργείο Παιδείας απαντά για τις προσλήψεις αναπληρωτών, την παράλληλη στήριξη και τον σχεδιασμό κάλυψης των λειτουργικών κενών με την αξιοποίηση του EduPlan.

Οι αναπληρωτές και η κάλυψη των λειτουργικών κενών στα σχολεία βρίσκονται στο επίκεντρο της απάντησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε κοινοβουλευτική ερώτηση της Ελληνικής Λύσης για τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2026-2027.

Η ερώτηση είχε θέσει ζητήματα έγκαιρης αποτύπωσης των αναγκών, άμεσης ολοκλήρωσης των προσλήψεων και τοποθετήσεων, καθώς και ειδικής μέριμνας για την παράλληλη στήριξη, με το υπουργείο να παραπέμπει στο ισχύον πλαίσιο και στην αξιοποίηση του EduPlan.

Το ζήτημα που τέθηκε για το σχολικό έτος 2026-2027

Στην ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή επισημαίνεται η ανάγκη για έγκαιρο και αξιόπιστο προγραμματισμό των λειτουργικών κενών ενόψει του σχολικού έτους 2026-2027. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παράλληλη στήριξη, όπου οι καθυστερήσεις, όπως αναφέρεται, στερούν από μαθητές την αναγκαία εξατομικευμένη υποστήριξη από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, ζητήθηκε να υπάρξει αυστηρότερο, δεσμευτικό και διαφανές πλαίσιο για τον χρόνο και τη διαδικασία τοποθέτησης των αναπληρωτών. Στο ίδιο πλαίσιο τέθηκαν ερωτήματα για ενιαία κριτήρια τοποθέτησης, βελτίωση της καταγραφής των κενών και άμεση ενίσχυση των σχολικών μονάδων σε περιπτώσεις καθυστερήσεων.

Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Ο νέος σχεδιασμός για κάλυψη κενών από τις πρώτες εβδομάδες

Το ισχύον πλαίσιο για διορισμούς και προσλήψεις

Στην απάντησή του, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι το σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τελεί υπό την αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο σχολικά έτη τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, με σειρά προτεραιότητας ανά κλάδο και ειδικότητα. Η κατάταξη γίνεται με βάση μοριοδοτούμενα κριτήρια, όπως ακαδημαϊκά προσόντα, εκπαιδευτική προϋπηρεσία και κοινωνικά κριτήρια.

Πώς γίνονται οι προσλήψεις αναπληρωτών

Το υπουργείο επισημαίνει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ανάγκες αυτές μπορεί να προκύπτουν όταν εκπαιδευτικοί ή μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ απουσιάζουν από σχολικές μονάδες ή όταν δημιουργούνται έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Οι προσλήψεις γίνονται με βάση τα λειτουργικά κενά που δηλώνονται αρμοδίως. Η τοποθέτηση των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή ή της οικείας Διευθύντριας Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία για παράλληλη στήριξη και τμήματα ένταξης

Για τη στελέχωση των Τμημάτων Ένταξης και την κάλυψη των αναγκών στην παράλληλη στήριξη, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι η αρμόδια υπηρεσία του επιλαμβάνεται αποκλειστικά της διενέργειας των προσλήψεων αναπληρωτών.

Οι λειτουργικές ανάγκες προσδιορίζονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οριστικοποιούνται από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και εγκρίνονται με σχετική πράξη του ή της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο και εντός των εγκεκριμένων ορίων χρηματοδότησης ανά δομή, πρόγραμμα και βαθμίδα.

Οι προσλήψεις που έγιναν το 2025-2026

Για το διδακτικό έτος 2025-2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 35.652 προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Από αυτές, οι 22.970 έγιναν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι 12.682 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στην Πρωτοβάθμια προσλήφθηκαν 14.522 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, εκ των οποίων 12.797 στην παράλληλη στήριξη, καθώς και 8.448 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν 4.529 προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, από τις οποίες 2.819 αφορούσαν την παράλληλη στήριξη. Επιπλέον, έγιναν 8.153 προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση, σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες.

Το EduPlan και ο σχεδιασμός για τα κενά

Στην απάντηση γίνεται ειδική αναφορά στην εφαρμογή του EduPlan, μέσω της οποίας, όπως αναφέρει το υπουργείο, θα υπάρχει για πρώτη φορά ολοκληρωμένη εικόνα για τις ανάγκες. Στόχος είναι ο έγκαιρος και ακριβής προγραμματισμός στην κάλυψη των κενών.

Το EduPlan παρουσιάζεται ως σημαντική ψηφιακή υποδομή για την Παιδεία, με ανάπτυξη GIS Dashboards και αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει κρίσιμες μεταβλητές, όπως οργανικές θέσεις, λειτουργικά κενά, δημογραφικά στοιχεία και δεδομένα κινητικότητας.

Ο στόχος για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης

Με την αξιοποίηση πραγματικών δεδομένων και προβλέψεων, το EduPlan αναμένεται να επιτρέπει καλύτερη αντιστοίχιση ειδικοτήτων και αναγκών, ταχύτερη κάλυψη κενών και μείωση ανισοτήτων μεταξύ περιοχών.

Σύμφωνα με την απάντηση, επιδίωξη είναι η σταδιακή μετάβαση σε ένα μοντέλο πρόληψης αντί για διαχείριση κρίσεων. Ο στόχος που τίθεται είναι ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των εκπαιδευτικών πόρων μέσα στο 2026, ώστε να επιτευχθεί στρατηγικός σχεδιασμός, εξοικονόμηση πόρων και εξάλειψη των κενών που ταλαιπωρούν μαθητές και γονείς κάθε Σεπτέμβριο.

