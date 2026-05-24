Τηλεφωνία και internet: Τι ισχύει για βλάβες, φορητότητα και πρόωρη διακοπή συμβολαίου

Πίνακας περιεχομένων

Χρήσιμες οδηγίες για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε συμβάσεις τηλεφωνίας και internet, από την υπαναχώρηση και τις χρεώσεις έως τις βλάβες και τη φορητότητα αριθμού.

Οι συμβάσεις τηλεφωνίας και internet, οι χρεώσεις, οι βλάβες και η φορητότητα αριθμού αποτελούν ζητήματα που απασχολούν καθημερινά χιλιάδες καταναλωτές, καθώς οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι πλέον απαραίτητες για την εργασία, την ενημέρωση και την επικοινωνία.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει βασικά δικαιώματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες πριν υπογράψουν ή αποδεχθούν μια σύμβαση σταθερής, κινητής τηλεφωνίας ή internet, ιδιαίτερα όταν η συμφωνία γίνεται τηλεφωνικά, από απόσταση ή εκτός καταστήματος.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους όρους της σύμβασης, στο δικαίωμα υπαναχώρησης, στις χρεώσεις πρόωρης διακοπής, στις αλλαγές τιμολογίων, αλλά και στις υποχρεώσεις των εταιρειών σε περιπτώσεις βλάβης ή διακοπής υπηρεσιών

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ενημερώνει τους καταναλωτές με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες για τα δικαιώματα τους στις τηλεπικοινωνίες, προκειμένου να προστατευθούν από πιθανές καταχρήσεις και παρανοήσεις.

Οι καταναλωτές προτού προβούν στη σύναψη μίας σύμβασης σταθερής/κινητής τηλεφωνίας ή internet θα πρέπει διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως τους όρους της.

Όταν η σύμβαση σταθερής/κινητής τηλεφωνίας ή internet συνάπτεται από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος (π.χ. τηλεφωνικά), ο καταναλωτής δεσμεύεται από την προσφορά που δέχθηκε μόνο:

1) εφόσον υπογράψει τη σύμβαση που θα του αποσταλεί μετά την τηλεφωνική συνομιλία ή στείλει στην εταιρεία τη γραπτή συγκατάθεσή του και

2) εάν εντός εύλογου χρόνου από την τηλεφωνική συνομιλία, λάβει αντίγραφο με τους βασικούς όρους της σύμβασης. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δεν ισχύουν, η συναπτόμενη εξ αποστάσεως σύμβαση είναι άκυρη και μπορεί ο καταναλωτής να διακόψει αζημίως τη συνεργασία του με την εταιρεία ενημερώνοντάς την εγγράφως.

Όταν η σύμβαση σταθερής/κινητής τηλεφωνίας ή internet συνάπτεται από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αζημίως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψή της. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει εάν κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο καταναλωτής δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του να ξεκινήσει κατευθείαν η ενεργοποίηση της υπηρεσίας, πριν την παρέλευση της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, οπότε και μόλις η υπηρεσία ενεργοποιηθεί πλήρως, χάνεται οριστικά το δικαίωμα υπαναχώρησης, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Οι συνδρομητές δικαιούνται να καταγγέλλουν τη σύμβαση σταθερής/κινητής τηλεφωνίας ή internet που διατηρούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, εκτός από: 1) την εξόφληση τυχόν οφειλών για τη χρήση των υπηρεσιών που έλαβαν για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταγγελία, 2) την καταβολή τυχόν τελών για πρόωρη διακοπή της σύμβασης, 3) ενδέχεται επίσης ο συνδρομητής να υποχρεωθεί να επιστρέψει τυχόν εξοπλισμό που του είχε παρασχεθεί (π.χ. router, αποκωδικοποιητές κλπ)

Η επιβολή τελών πρόωρης διακοπής σύμβασης αφορά μόνο τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στις οποίες ο συνδρομητής έχει δεσμευθεί να παραμείνει στον πάροχό του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 12, 18 ή 24 μήνες). Επομένως ΔΕΝ εφαρμόζεται σε: α) συμβάσεις αορίστου χρόνου και β) συμβάσεις καρτοκινητής. Το ακριβές ποσό των τελών πρόωρης διακοπής πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια στους όρους της σύμβασης και διαμορφώνεται αναλόγως του χρόνου διακοπής της σύμβασης,

Οι εταιρείες έχουν δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς τα υφιστάμενα τιμολόγια, οφείλουν ωστόσο τουλάχιστον 1 μήνα πριν αυτά τεθούν σε ισχύ να ενημερώσουν σχετικά τους καταναλωτές με την αποστολή δωρεάν SMS, e-mail ή μέσω σχετικού link στη διαδικτυακή εφαρμογή της εταιρείας. Οι καταναλωτές σε μία τέτοια περίπτωση έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως, εντός των ακόλουθων προθεσμιών: Α) Για μηνιαίο κύκλο τιμολόγησης: Έως 2 μήνες από τη θέση των νέων τιμολογίων σε ισχύ, Β) Για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης: Έως 3 μήνες από τη θέση των νέων τιμολογίων σε ισχύ, Γ) Για υπηρεσίες καρτοκινητής τηλεφωνίας: Έως 1 μήνα από τη θέση των νέων τιμολογίων σε ισχύ.

Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια στο μέτρο του τεχνικά εφικτού για να αποκαταστήσει τη βλάβη εντός 4 ημερολογιακών ημερών από την αναγγελία της και σε περίπτωση καλωδιακών βλαβών εντός 6 ημερολογιακών ημερών. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία οφείλει να παρέχει ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τη φύση της βλάβης και το χρόνο της αποκατάστασής της.

Σε περίπτωση βλάβης που οδηγεί σε διακοπή υπηρεσιών, η εταιρία οφείλει να σας πιστώσει με το μέρος του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο της διακοπής, εφόσον η βλάβη διήρκεσε περισσότερο από 2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της δήλωσής της και υπό την προϋπόθεση ότι η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας

Φορητότητα είναι η δυνατότητα διατήρησης του ίδιου τηλεφωνικού αριθμού (σταθερού ή κινητού) σε περίπτωση αλλαγής εταιρείας, υπό την αναγκαία προϋπόθεση για τους αριθμούς σταθερού τηλεφώνου να παραμένετε εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής. Η αίτηση φορητότητας υποβάλλεται στη νέα εταιρεία και από εκεί προωθείται στην υφιστάμενη εταιρεία, η οποία πρέπει να την εξετάσει εντός 6 εργάσιμων ωρών. Η φορητότητα ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την αποδοχή της αίτησης φορητότητας από την υφιστάμενη εταιρεία.

Στην περίπτωση φορητότητας ενεργής σύμβασης ορισμένου χρόνου με την υφιστάμενη εταιρεία η οποία δεν έχει ακόμη λήξει, ο καταναλωτής θα πρέπει να τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει υπογράψει με την υφιστάμενη εταιρεία, (π.χ. καταβολή τέλους λόγω πρόωρης διακοπής σύμβασης, εξόφληση λογαριασμών, αποπληρωμή επιδότησης συσκευής κλπ). Η αίτηση φορητότητας μπορεί να ακυρωθεί εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης μόνο εάν έγινε από απόσταση (π.χ. τηλεφωνικά) ή εκτός καταστήματος (π.χ. κατά την επίσκεψη πωλητή στον χώρο σας).

Με την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης και υποστήριξης σε κάθε στάδιο, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδα στηρίζει τους καταναλωτές με σκοπό τη λήψη ασφαλών και ενημερωμένων αποφάσεων για ποιοτικές υπηρεσίες.

