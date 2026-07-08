Οφειλές στον e-ΕΦΚΑ: Ποιοί μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης για χιλιάδες υποψηφίους, οι οποίοι καλούνται πλέον να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε το Υπουργείο Παιδείας για περιστατικό που αφορά δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ, διαβεβαιώνοντας ότι θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η ΕΑΔ ανακοίνωσε ότι, μετά από έλεγχο σε εξετάσεις του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας, διαπίστωσε παράβαση της αρχής της αμεροληψίας από Διευθυντή/Διευθύντρια Λυκείου και διαβίβασε την υπόθεση για πειθαρχική και ποινική αξιολόγηση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη 169 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε δήμους της χώρας, για την κάλυψη εποχικών και αυξημένων αναγκών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Πότε ξεκινούν οι προσλήψεις αναπληρωτών – Το περσινό χρονοδιάγραμμα και τι αναμένεται για το 2026

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για τα χρηματικά βοηθήματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, με ενισχύσεις 700 και 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει αλλαγές στην επιλογή των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και νέο πλαίσιο επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026. Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο.

Οι διαδικασίες για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών βρίσκονται στην τελική τους φάση, καθώς το Υπουργείο Παιδείας προετοιμάζει τις αποφάσεις που θα καθορίσουν τη στελέχωση των σχολικών μονάδων για το νέο σχολικό έτος 2026-2027.

Μειωμένη θα είναι η μισθοδοσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τον Ιούλιο, καθώς αφορά 21 ημέρες εργασίας, ενώ οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα πληρωθούν το β’ δεκαπενθήμερο της μισθοδοσίας Ιουλίου την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Την ανάγκη να καθιερωθεί ένα ενιαίο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών αναδεικνύει, με άρθρο του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τηλέμαχος Κουντούρης

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η υπόθεση με το καταγγελλόμενο περιστατικό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, καθώς ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, επανέρχεται με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης από το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έκτακτο βοήθημα απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως 700 ευρώ και δεν ωφελήθηκαν από τις πρόσφατες αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς.

Σε συνέντευξή της στο iefimerida, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη παρουσιάζει τις κυβερνητικές προτεραιότητες για την εκπαίδευση, αναφερόμενη στα μη κρατικά πανεπιστήμια, το Εθνικό Απολυτήριο, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη στήριξη των εκπαιδευτικών και τις αλλαγές στα σχολεία.

Ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει δωρεάν τα πρώτα 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά, καλύπτοντας πλήρως την προμήθεια και την εγκατάστασή τους μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ASCEND.

Περισσότερες από 100.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη κατατεθεί στον e-ΕΦΚΑ το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για νέο ιστορικό υψηλό έως το τέλος του έτους.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά από το υπουργείο Ανάπτυξης να παραμείνει μόνιμα ανοιχτή η πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, ώστε να συνεχιστεί η υποβολή δηλώσεων για υφιστάμενους και νέους ανελκυστήρες.

Σε ισχύ τίθεται η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους οφειλέτες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέο πλαίσιο για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών, με διατήρηση των αποζημιώσεων και νέες εγγυήσεις για χειραποσκευές, οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Έως τις 8 Ιουλίου 2026 συνεχίζεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές μαθητών στα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οφειλές στον e-ΕΦΚΑ: Ποιοί μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων

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Σε ισχύ τίθεται η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους οφειλέτες.