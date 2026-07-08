Οφειλές στον e-ΕΦΚΑ: Ποιοί μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων
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Σε ισχύ τίθεται η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους οφειλέτες.
e-ΕΦΚΑ: Ανοίγει η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές– Οι προϋποθέσεις
Η ρύθμιση των 72 δόσεων στον e-ΕΦΚΑ τίθεται σε εφαρμογή, δίνοντας τη δυνατότητα σε οφειλέτες να τακτοποιήσουν παλαιά χρέη που παραμένουν εκτός ρύθμισης. Η διαδικασία αφορά συγκεκριμένες ασφαλιστικές οφειλές και προβλέπει την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Δικαίωμα υπαγωγής έχουν όσοι διαθέτουν οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες μέχρι τις 21 Απριλίου 2026, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νέα ρύθμιση.
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Ποιες οφειλές εντάσσονται
Η νέα δυνατότητα αφορά αποκλειστικά παλαιές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2023 και δεν είχαν υπαχθεί σε καμία ρύθμιση έως τις 21 Απριλίου 2026.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών του ΚΕΑΟ, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία που έχει προβλεφθεί για την ένταξη στη ρύθμιση.
Η βασική προϋπόθεση για την ένταξη
Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση, οι οφειλέτες θα πρέπει προηγουμένως να έχουν εξοφλήσει ή να έχουν υπαγάγει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων τις ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.
Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αποτελεί απαραίτητο όρο για την υπαγωγή των παλαιότερων χρεών στο νέο καθεστώς των 72 δόσεων.
Οι όροι της νέας ρύθμισης
Η εξόφληση των οφειλών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 5,84%.
Παράλληλα, το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της ρύθμισης.
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