Μηχανογραφικό 2026: Η «παγίδα» της εξαργύρωσης των μορίων

Πίνακας περιεχομένων

Ωστόσο, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης, η επιλογή σχολής δεν θα πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά από τα μόρια ή το κύρος μιας σχολής, αλλά κυρίως από τα πραγματικά ενδιαφέροντα και τους επαγγελματικούς στόχους κάθε υποψηφίου.

Μέσα από στοιχεία των Πανελλαδικών του 2025, ο Στράτος Στρατηγάκης αναδεικνύει ότι πολλοί αριστούχοι επέλεξαν συνειδητά σχολές με σημαντικά χαμηλότερες βάσεις από αυτές που θα μπορούσαν να εισαχθούν, αποδεικνύοντας ότι η προσωπική κλίση μπορεί να υπερισχύσει της λογικής της «εξαργύρωσης των μορίων». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η βάση εισαγωγής αποτυπώνει τη ζήτηση μιας σχολής και όχι απαραίτητα την πραγματική ή προσωπική αξία της.

Μηχανογραφικό 2026: Πώς θα κάνετε αίτηση στο michanografiko.it.minedu.gov.gr – Οι επίσημες οδηγίες, προθεσμίες

Αναλυτικά το άρθρο του Στράτου Στρατηγάκη στη Ναυτεμπορική:

Η χαρά με την ανακοίνωση των βαθμολογιών είναι πολύ μεγάλη για τους υποψηφίους που αρίστευσαν στις Πανελλαδικές. Η αναμφισβήτητη επιτυχία αποτελεί τη δικαίωση των κόπων πολλών ετών, διότι δεν αρκεί το διάβασμα μόνο στη Γ Λυκείου για την επίτευξη υψηλής βαθμολογίας. Ο δρόμος είναι πια ανοιχτός· μπορούν επιτέλους να πετύχουν στη σχολή των ονείρων τους. Αν η σχολή των ονείρων τους είναι μία υψηλόβαθμη σχολή τότε όλα είναι εύκολα. Αν η σχολή των ονείρων τους είναι μία μεσαίας ή χαμηλής βάσης τότε τα πράγματα θα έπρεπε να είναι ακόμη ευκολότερα. Αρκετές φορές, όμως, δεν είναι, διότι αναλαμβάνει δράση ο περίγυρος. Αφού έχεις τόσα πολλά μόρια πρέπει να πας στη Νομική θα πουν στον υποψήφιο του 1ου Πεδίου και τα αντίστοιχα στους υποψηφίους των άλλων Πεδίων· στους Ηλεκτρολόγους στους υποψηφίους του 2ου, στην Ιατρική στους υποψηφίους του 3ου και στο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο 4ο ή σε κάποια παρόμοια υψηλής ζήτησης και υψηλού κύρους σχολή.

Η συντονισμένη “επίθεση” του περίγυρου πολλές φορές επηρεάζει τους υποψηφίους. Νιώθουν μόνοι εναντίον όλων, είναι ανασφαλείς έφηβοι και εμπιστεύονται τους δικούς τους ανθρώπους. Τελικά κάποιοι πείθονται ότι οι γονείς τους ή οι συγγενείς και φίλοι ή ακόμη κάποιοι που τα ξέρουν όλα, έχουν δίκιο και αλλάζουν την αρχική απόφαση υιοθετώντας τις προτάσεις τους και έτσι ενώ γι’ αλλού ξεκίνησαν αλλού βρίσκονται. Μερικές φορές και οι ίδιοι οι υποψήφιοι αν πάνε πιο καλά από ότι περίμεναν αναθεωρούν τους στόχους τους προς πιο υψηλόβαθμες σχολές, θεωρώντας ότι θα χαραμίσουν τα μόριά τους αν επιμείνουν στην αρχική τους απόφαση. Πιστεύουν, δηλαδή, ότι εξαργυρώνουν τα μόρια των Πανελλαδικών με την εισαγωγή τους σε μία υψηλόβαθμη σχολή.

Πώς θα συμπληρώσετε το Μηχανογραφικό 2026

Το πρόβλημα προκύπτει από το ότι υπάρχει μία σύγχυση: μπερδεύεται η ζήτηση με την αξία. Η ζήτηση είναι ένα ποσοτικό μέγεθος που εκφράζεται με τη βάση της σχολής. Η βάση μας δείχνει τα μόρια που έχει ο τελευταίος επιτυχών. Υψηλή βάση σημαίνει υψηλή ζήτηση. Έτσι καθορίζονται οι περιζήτητες σχολές. Γιατί μία σχολή έχει υψηλή ζήτηση; Οι λόγοι είναι αρκετοί. Το επιστημονικό αντικείμενο της σχολής μπορεί να είναι της.. μόδας. Οι σχολές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι της μόδας διότι βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης. Η Νομική θεωρείται η ναυαρχίδα των θεωρητικών επιστημών. Αυτό την κάνει ελκυστική για τους υποψηφίους. Ο δεύτερος λόγος είναι το Πανεπιστήμιο που είναι η έδρα της σχολής. Αν είναι σ’ αυτά που βρίσκονται ψηλά στις κατατάξεις, αν βρίσκεται κοντά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τότε η ζήτηση είναι μεγάλη. Τρίτος λόγος είναι το κύρος του Πανεπιστημίου. Το Μετσόβιο έχει πολύ υψηλό κύρος, πράγμα που αυξάνει τη ζήτηση για σπουδές σ’ αυτό. Η υψηλή βάση αποτελεί, για κάποιους, παράγοντα επιλογής, διότι θα καμαρώνουν ότι πέτυχαν σε μία τόσο υψηλόβαθμη σχολή.

Η αξία μιας σχολής έχει δύο παραμέτρους: την, όσο είναι δυνατόν, αντικειμενική αξία, που εν μέρει αποτυπώνεται στις κατατάξεις και την υποκειμενική αξία για τον κάθε υποψήφιο. Η Ιατρική Αθήνας είναι, για παράδειγμα, μία αντικειμενικά εξαιρετική σχολή που έχει πολύ καλή θέση στις διεθνείς κατατάξεις. Για κάποιον υποψήφιο που δεν ενδιαφέρεται για σπουδές Ιατρικής είναι παντελώς αδιάφορη παρά τη δεδομένη αξία της. Υπάρχει συνεπώς η αντικειμενική και η υποκειμενική αξία.

Ένας από τους παράγοντες που δημιουργεί το πρόβλημα είναι η μελέτη των βάσεων και η σύνδεση της βάσης με την αξία και το κύρος της σχολής. Η βάση, όμως, μας δείχνει μόνο τα μόρια του τελευταίου που εισήχθη. Αν δούμε τα μόρια του πρώτου η εικόνα μπορεί να είναι τελείως διαφορετική. Φυσικά εκτός από τον πρώτο και τον τελευταίο υπάρχουν και όλοι οι άλλοι επιτυχόντες για τους οποίους δεν έχουμε καμία πληροφορία για τα μόρια που συγκέντρωσαν.

Κοιτάζοντας τα μόρια του πρώτου επιτυχόντα σε κάποιες σχολές βλέπουμε ότι υπάρχουν αριστούχοι που δεν επηρεάζονται από την επικρατούσα άποψη για την “αξία” των σχολών και επιλέγουν σχολές που έχουν πολύ χαμηλότερη βάση από τα μόρια που συγκεντρώνουν. Καταφέρνουν, δηλαδή, να αντισταθούν στη λογική της εξαργύρωσης των μορίων. Στον πίνακα έχουμε δύο σχολές από κάθε Πεδίο που η διαφορά των μορίων του πρώτου και του τελευταίου είναι πολύ μεγάλη. Η Φιλολογία της Αθήνας είχε το 2025 βάση μόλις 11.304 μόρια αλλά ο πρώτος επιτυχών είχε 19.354 μόρια, είχε, δηλαδή, 8.050 μόρια πάνω από τη βάση της σχολής. Του αξίζουν συγχαρητήρια που ακολούθησε τον δρόμο της καρδιάς του και επέλεξε αυτό που πραγματικά ήθελε να σπουδάσει, κλείνοντας τα αυτιά του στις διάφορες σειρήνες που θα του έλεγαν να μη χαραμίζει τα μόριά του και να πάει στη Νομική ή την Ψυχολογία. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Νομική Αθήνας είχε ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών που είχαν ξεπεράσει τα 8 χρόνια φοίτησης χωρίς πτυχίο, είχαν, δηλαδή, παρατήσει τις σπουδές τους. Πρόκειται, υποθέτω, για τα παιδιά που πήγαν στη Νομική διότι είχαν τα μόρια για να μπουν και όχι γιατί ήθελαν σπουδές Νομικής. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στις άλλες σχολές του πίνακα αλλά και πολλές άλλες όπου η διαφορά του πρώτου και του τελευταίου είναι πολλές χιλιάδες μόρια.

Αυτοί που εισάγονται πρώτοι στις σχολές τους, συνήθως τελειώνουν πρώτοι και σταδιοδρομούν με επιτυχία, ανεξάρτητα αν οι σχολές τους είναι υψηλής ζήτησης ή όχι. Δεν συμβαίνει αυτό μόνο επειδή είναι αριστούχοι αλλά επειδή θέλουν πολύ να σπουδάσουν αυτό το αντικείμενο και γι’ αυτό γίνονται πολύ καλοί. Ακολουθήστε, λοιπόν, άφοβα τον δρόμο της καρδιάς σας, αρκεί να το έχετε ψάξει σοβαρά και να είστε σίγουροι ότι είναι αυτό που θέλετε.