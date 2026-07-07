Νέα εποχή στην Τροχαία: Τι αλλάζει στις κλήσεις

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Η Ελληνική Αστυνομία προχωρά στην ψηφιοποίηση της βεβαίωσης τροχονομικών παραβάσεων, αντικαθιστώντας σταδιακά τα έντυπα μπλοκ κλήσεων με tablets και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η Τροχαία περνά σταδιακά στην ψηφιακή εποχή, καθώς η Ελληνική Αστυνομία αντικαθιστά το παραδοσιακό μπλοκ βεβαίωσης παραβάσεων με ειδικές έξυπνες συσκευές. Το νέο σύστημα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και διαχειρίζονται οι τροχονομικές παραβάσεις.

Η νέα διαδικασία βασίζεται στη χρήση tablets και smartphones από τους αστυνομικούς της Τροχαίας, με στόχο την ταχύτερη καταχώριση των παραβάσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τι αλλάζει με το νέο σύστημα

Μέχρι σήμερα, οι παραβάσεις καταγράφονταν χειρόγραφα στο μπλοκ κλήσεων και στη συνέχεια περνούσαν στο πληροφοριακό σύστημα από το προσωπικό των υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με την παρουσίαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, δημιουργούσε καθυστερήσεις, λάθη και περιπτώσεις ακύρωσης κλήσεων, ενώ οι πολίτες έπρεπε να μεταβαίνουν στις υπηρεσίες της Τροχαίας για την υποβολή ενστάσεων και να εξοφλούν τα πρόστιμα σε δήμους ή ταχυδρομεία.

Με τη λειτουργία των νέων συσκευών, η καταχώριση των παραβάσεων πραγματοποιείται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί μπορούν επιτόπου να ελέγχουν στοιχεία όπως η ασφάλιση του οχήματος, η ισχύς του ΚΤΕΟ και η άδεια οδήγησης.

Ψηφιακές υπηρεσίες για οδηγούς και αστυνομικούς

Το νέο σύστημα προβλέπει επίσης την ψηφιακή αφαίρεση της άδειας οδήγησης, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται απευθείας στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.

Παράλληλα, η κλήση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη με ενημέρωση μέσω SMS ή email, ενώ οι ενστάσεις και τα σχετικά αιτήματα θα υποβάλλονται πλέον ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών στις υπηρεσίες της Τροχαίας.

Ενίσχυση της Τροχαίας με νέες συσκευές

Κατά την παρουσίαση του νέου συστήματος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανέφερε ότι η χρήση των tablets αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο βεβαιώνονται οι παραβάσεις και λειτουργεί η Τροχαία.

Όπως δήλωσε, προστίθενται περίπου 400 νέες συσκευές, εκ των οποίων 250 θα διατεθούν στην Τροχαία Αττικής, 60 στην Τροχαία Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιπες στην Άμεση Δράση. Σύμφωνα με τον υπουργό, η ενίσχυση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη δημιουργία ασφαλέστερων πόλεων και δρόμων.