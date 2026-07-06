Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται φοιτητής που τον δάγκωσε φίδι στο κέντρο της πόλης

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Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Πάτρας όταν ένα φίδι δάγκωσε νεαρό, κοντά σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Καραΐσκάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το tempo24.news, το ερπετό φαίνεται πως είχε κρυφτεί μέσα στον κάδο, όταν ο νεαρός επιχείρησε να πετάξει τα σκουπίδια του. Τότε το φίδι πετάχτηκε και τον δάγκωσε, προκαλώντας πανικό στον ίδιο, αλλά και στους περίοικους.

Ο νεαρός, που είναι φοιτητής, μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο.

Το φίδι, το οποίο εκτιμάται ότι ανήκει σε είδος με χαμηλή τοξικότητα, πιθανότατα βρέθηκε στο σημείο αναζητώντας τροφή. Όσοι γνωρίζουν από ερπετά επισημαίνουν, ότι ενδέχεται να μυρίστηκε ποντίκια και να πλησίασε τον κάδο.

Ευτυχώς, ο νεαρός είναι καλά και το περιστατικό είχε αίσιο τέλος, παρά τη μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσε στο κέντρο της πόλης.