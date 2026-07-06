Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πώς θα κάνετε αίτηση – Πόσα χρήματα θα λάβετε

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Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε το στεγαστικό επίδομα ουσιαστική παρέμβαση στήριξης των φοιτητών και των οικογενειών τους, τονίζοντας ότι αποτελεί επένδυση στις ίσες ευκαιρίες και στη δυνατότητα των νέων να σπουδάζουν με αξιοπρέπεια, ανεξάρτητα από τον τόπο φοίτησης

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου περιλαμβάνει την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών και στόχο για σημαντική αύξηση της στεγαστικής κάλυψης των φοιτητών έως το 2030.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου σημείωσε ότι η έναρξη των αιτήσεων εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι η αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος, η ενίσχυση του ίδιου του επιδόματος και οι νέες φοιτητικές εστίες αποτελούν βασικούς άξονες της πολιτικής φοιτητικής μέριμνας.

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 βρίσκεται πλέον σε διαδικασία υποβολής αιτήσεων, με το υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, ενώ η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής stegastiko.minedu.gov.gr.

Η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος στέγασης εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τις οικογένειες φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το υπουργείο επισημαίνει ότι το μέτρο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της φοιτητικής μέριμνας και συνοδεύεται από παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet που έχουν εκδοθεί από την ΑΑΔΕ.

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Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας και δεν προβλέπεται άλλη διαδικασία κατάθεσης.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, βασικές προϋποθέσεις είναι ο φοιτητής:

να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

να διαθέτει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα σε ισχύ,

να έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

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Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση της υπηκοότητας αφορά αποκλειστικά τον ίδιο τον φοιτητή και όχι τους γονείς ή τους κηδεμόνες του.

Τα ποσά του στεγαστικού επιδόματος

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την περίπτωση του δικαιούχου.

Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα ανέρχεται:

σε 1.500 ευρώ για τις γενικές περιπτώσεις,

σε 2.000 ευρώ για φοιτητές που φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης,

σε 2.000 ευρώ και στις περιπτώσεις συγκατοίκησης φοιτητών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις,

ενώ σε ειδικές περιπτώσεις συγκατοίκησης το ποσό μπορεί να φθάνει τα 2.500 ευρώ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ποιοι δεν είναι δικαιούχοι

Η εγκύκλιος προβλέπει ότι το επίδομα δεν χορηγείται:

σε φοιτητές που σπουδάζουν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου,

σε όσους έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους,

σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις του προγράμματος.