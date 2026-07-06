Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αλλαγές στην Παιδεία: Όσα είπε για σχολεία και Ψηφιακό Φροντιστήριο

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Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην Παιδεία, δίνοντας έμφαση στη συνέχιση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και στις αλλαγές στο σχολικό δίκτυο.

Στις παρεμβάσεις για την Παιδεία στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανασκόπησής του, παρουσιάζοντας πρωτοβουλίες που αφορούν τόσο τη στήριξη των μαθητών όσο και την αναδιάρθρωση του σχολικού χάρτη από τη νέα σχολική χρονιά.

Όπως ανέφερε, το δωρεάν Ψηφιακό Φροντιστήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ από το σχολικό έτος 2026-2027 θα τεθούν σε λειτουργία νέες σχολικές μονάδες και δομές Ειδικής Αγωγής, στο πλαίσιο προσαρμογής του εκπαιδευτικού δικτύου στις σύγχρονες ανάγκες.

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Ψηφιακό Φροντιστήριο και το καλοκαίρι

Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι, παρότι τα ζωντανά μαθήματα ολοκληρώθηκαν με τη λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η πλατφόρμα του δωρεάν Ψηφιακού Φροντιστηρίου θα παραμείνει διαθέσιμη και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μαθητές θα συνεχίσουν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε χιλιάδες ώρες εκπαιδευτικού υλικού, βιντεοσκοπημένα μαθήματα, επαναλήψεις και διαγωνίσματα, με στόχο την υποστήριξη της προετοιμασίας τους.

Αλλαγές στο σχολικό δίκτυο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι από τη νέα σχολική χρονιά θα προχωρήσουν αλλαγές στο σχολικό δίκτυο, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών και στις δημογραφικές εξελίξεις κάθε περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται δέκα νέες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ ενισχύεται η Ειδική Αγωγή με την αναβάθμιση 14 υφιστάμενων σχολικών μονάδων και την ίδρυση πέντε νέων δομών στις Σάπες Ροδόπης, στη Σκόπελο, στον Μονόλοφο Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο Ρέθυμνο και στη Λέρο. Όπως ανέφερε, όλες οι νέες δομές θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027.

Έμφαση στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών δομών

Κατά την αναφορά του στον τομέα της Παιδείας, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες μεταβάλλονται και, για τον λόγο αυτό, το σχολικό δίκτυο πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα.

Όπως σημείωσε στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, στόχος των παρεμβάσεων είναι κάθε παιδί να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση που χρειάζεται, όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τόπο κατοικίας του.