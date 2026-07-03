WorldSkills Greece: Διαθέσιμος ο Οδηγός για τον 3ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων 2026
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Ενημερωτικός Οδηγός Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων WorldSkills Greece
Ο ενημερωτικός οδηγός του WorldSkills Greece για τον 3ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων 2026 είναι πλέον διαθέσιμος, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον κορυφαίο θεσμό ανάδειξης δεξιοτήτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Μέσα από τον οδηγό παρουσιάζονται αναλυτικά οι ειδικότητες, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και η πορεία που οδηγεί στη στελέχωση της ελληνικής αποστολής για το EuroSkills 2027.
Ο 3ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου 2026 και έχει ως βασικό στόχο την επιλογή των εκπροσώπων της Ελλάδας στη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Παράλληλα, ο οδηγός αναδεικνύει τα οφέλη της συμμετοχής για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του θεσμού και των ευκαιριών που δημιουργεί.
Ο Ενημερωτικός Οδηγός του WorldSkills Greece για τον Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων είναι πλέον διαθέσιμος.
Στον Οδηγό θα βρείτε συγκεντρωμένες πληροφορίες για:
τον θεσμό των Εθνικών Διαγωνισμών Δεξιοτήτων
τον 3ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων 2026
τις ειδικότητες και το δικαίωμα συμμετοχής
τη διαδικασία του διαγωνισμού
τη συμμετοχή στο EuroSkills
τα οφέλη συμμετοχής για νέους και νέες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ο 3ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου 2026, με στόχο την επιλογή της ελληνικής αποστολής για το EuroSkills 2027.
Διαβάστε τον Οδηγό εδώ: https://www.transfernow.net/dl/20260623FwnqANXC
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