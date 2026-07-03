Ξεκαθαρίζει ο Μητσοτάκης: Πότε θα γίνουν τελικά εκλογές;

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Μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη θητεία της και θα διεκδικήσει νέα αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα αναφέρθηκε στην πολιτική βία, την οικονομία, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση.

Εκλογές το 2027, αυτοδυναμία και μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη.

Με παρεμβάσεις που κάλυψαν την πολιτική επικαιρότητα, την οικονομία, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον χρόνο των επόμενων εθνικών εκλογών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία, ξεκαθαρίζοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η εκ νέου κατάκτηση της αυτοδυναμίας, υποστηρίζοντας πως σήμερα δεν διαμορφώνεται αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και ότι η κυβερνητική παράταξη διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Παρέμβαση για την πολιτική βία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πολύνεκρη επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντάς την δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταδικάσουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας.

Όπως ανέφερε, η Πολιτεία δεν μπορεί να δείχνει ανοχή απέναντι σε οργανωμένες μορφές βίας ή ακραίας παραβατικότητας, ενώ συνέδεσε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της νομιμότητας με τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η χρήση ακραίας πολιτικής ρητορικής μπορεί να ενισχύσει φαινόμενα βίας.

Ειδική αναφορά έκανε στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επανέρχεται στον δημόσιο διάλογο χωρίς ουσιαστική ανανέωση των πολιτικών του θέσεων.

Οι προτεραιότητες στην οικονομία

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη της κυβέρνησης παραμένει η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω αυξήσεων στους μισθούς, φορολογικών ελαφρύνσεων και στοχευμένων κοινωνικών μέτρων.

Παράλληλα επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, απορρίπτοντας λύσεις που βασίζονται στον διοικητικό καθορισμό των τιμών.