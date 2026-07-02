Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Βγήκαν τα ονόματα στη Δευτεροβάθμια

Μία απλή επέμβαση για κύστη κόκκυγα κατέληξε να γίνει ο απόλυτος Γολγοθάς για μία 20χρονη φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο για την προγραμματισμένη αφαίρεση, ωστόσο έφυγε από εκεί με εγκαύματα τρίτου βαθμού στα πόδια της.