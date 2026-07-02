Ανατροπή στις συντάξεις χηρείας: Τι ανακοινώθηκε

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Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση, ώστε να μην εφαρμοστεί η προβλεπόμενη μείωση στις συντάξεις χηρείας και να μην αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους.

Οι συντάξεις χηρείας δεν θα υποστούν τη μείωση που προέβλεπε η ισχύουσα νομοθεσία μετά την πάροδο της τριετίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους.

Η υπουργός γνωστοποίησε ότι το υπουργείο Εργασίας θα καταθέσει σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία διατηρεί το ποσοστό της σύνταξης χηρείας στο 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να εφαρμοστεί η μείωση στο 35% που προβλεπόταν από τον νόμο Κατρούγκαλου.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Όπως ανέφερε η Νίκη Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο θα συνεχίσουν να λαμβάνουν, ακόμη και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, το 70% της σύνταξης του θανόντος.

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Παράλληλα, διευκρίνισε ότι όσοι είχαν ήδη δει τη σύνταξή τους να μειώνεται με βάση τις προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν το ποσό να επανέρχεται στο 70%, ενώ όσοι ανέμεναν μείωση στο προσεχές διάστημα δεν θα υποστούν καμία περικοπή.

Καμία επιστροφή αναδρομικών

Η υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε επίσης ότι η νομοθετική παρέμβαση θα προβλέπει πως δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά από τους δικαιούχους των συντάξεων χηρείας.

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Όπως σημείωσε, στην περίπτωση σώρευσης συντάξεων οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, χωρίς να υπάρξει μεταβολή στο ισχύον καθεστώς.

«Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου»

Στην τοποθέτησή της στη Βουλή, η Νίκη Κεραμέως υποστήριξε ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι συνταξιούχοι απαλλάσσονται από το καθεστώς αβεβαιότητας που επικρατούσε μέχρι σήμερα.

Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία αυτή αποκαθιστά την ασφάλεια δικαίου και ενισχύει την προστασία των οικογενειών που έχουν χάσει τον άνθρωπό τους, διατηρώντας αμετάβλητο το ύψος της σύνταξης χηρείας και αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων από τους δικαιούχους.