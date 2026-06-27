Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

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Οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν σε δύο ημερομηνίες, με τις κύριες και τις επικουρικές να πληρώνονται την ίδια ημέρα ανά κατηγορία συνταξιούχων.

Οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν και φέτος με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο του ΕΦΚΑ.

Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο ημερομηνίες, ενώ κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν την ίδια ημέρα για κάθε κατηγορία συνταξιούχων, όπως εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.

Πότε πληρώνονται οι μη μισθωτοί

Οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ θα πληρωθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

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Οι επικουρικές την ίδια ημέρα

Για τις παραπάνω κατηγορίες, οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν μαζί με τις κύριες.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι των Ταμείων μη μισθωτών θα δουν την ίδια ημέρα στους λογαριασμούς τους τόσο την κύρια όσο και την επικουρική σύνταξη, εφόσον δικαιούνται επικουρική.

Πότε πληρώνονται οι μισθωτοί

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου και των υπόλοιπων Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ θα πληρωθούν την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν την ίδια ημέρα.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες

ΟΑΕΕ: Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

ΟΓΑ: Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

ΕΤΑΑ: Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

Νέοι συνταξιούχοι μετά την 1η Ιανουαρίου 2017: Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

ΙΚΑ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

ΝΑΤ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Δημόσιο: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών ΕΦΚΑ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Τι προβλέπει το πλαίσιο του ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τον νόμο 4611/2019, οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Για τους μισθωτούς, η πληρωμή πραγματοποιείται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Η ταυτόχρονη καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται πλέον σε μόνιμη βάση.

Η πρακτική αυτή διευκολύνει τον προγραμματισμό των συνταξιούχων, καθώς οι πληρωμές δεν διαχωρίζονται σε διαφορετικές ημερομηνίες για την ίδια κατηγορία δικαιούχων.