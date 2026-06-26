Σχολεία: Τι αλλάζει και πού στον σχολικό χάρτη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

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Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κάνει λόγο για ενίσχυση των σχολικών μονάδων, με 28 νέες οργανικές θέσεις, προαγωγές Δημοτικών και Νηπιαγωγείων και χωρίς κατάργηση σχολείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Σε ενίσχυση των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου οδηγεί, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και καθορίζει τις ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις και προαγωγές σχολικών μονάδων για τη νέα σχολική χρονιά.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου δεν προβλέπεται κατάργηση σχολικής μονάδας, ενώ ο νέος σχολικός χάρτης συνοδεύεται από προαγωγές σχολείων και δημιουργία νέων οργανικών θέσεων.

Τι προβλέπεται για τα Δημοτικά Σχολεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, προάγονται 20 σχολικές μονάδες Δημοτικών Σχολείων.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την ενίσχυση της λειτουργίας των σχολείων και τη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο οργανωμένων εκπαιδευτικών δομών.

Νέες οργανικές θέσεις για εκπαιδευτικούς

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία νέων οργανικών θέσεων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται 24 νέες οργανικές θέσεις για δασκάλους και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, γεγονός που, σύμφωνα με τη Διεύθυνση, ενισχύει τη δυνατότητα στελέχωσης των σχολικών μονάδων με μόνιμο προσωπικό.

Τι αλλάζει στα Νηπιαγωγεία

Στην προσχολική αγωγή, προάγονται 3 σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείων.

Παράλληλα, δημιουργούνται 4 νέες οργανικές θέσεις για νηπιαγωγούς, ενισχύοντας τη στελέχωση των δομών προσχολικής εκπαίδευσης στην περιοχή.

Οι συνενώσεις στην προσχολική αγωγή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 7 μικρότερες σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείων συνενώνονται και δίνουν τη θέση τους σε 3 νέα, πολυδύναμα Νηπιαγωγεία.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου σημειώνει ότι, παρά τις συνενώσεις, ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων στην κατηγορία αυτή παραμένει σταθερός στις 13.

Συνένωση και σε Δημοτικά Σχολεία

Προβλέπεται επίσης συνένωση δύο Δημοτικών Σχολείων σε μία νέα σχολική μονάδα.

Η συνένωση συνοδεύεται από αναπροσαρμογή των οργανικών θέσεων στη νέα δομή, με στόχο, όπως αναφέρεται, την πιο εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Κεντρικό σημείο της ανακοίνωσης είναι ότι καμία σχολική μονάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου δεν οδηγείται σε κατάργηση.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει ότι κανένας μαθητής δεν θα στερηθεί την πρόσβαση στο σχολικό του περιβάλλον και ότι καμία γεωγραφική περιοχή του νομού δεν υποβαθμίζεται εκπαιδευτικά.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, ανέφερε ότι η φετινή αναδιάρθρωση του σχολικού χάρτη αποτελεί αποτέλεσμα σχεδιασμού με επίκεντρο τις ανάγκες των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Όπως σημείωσε, η δημιουργία 28 νέων οργανικών θέσεων ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα στελέχωσης των σχολικών μονάδων με μόνιμο προσωπικό, περιορίζοντας τα κενά και διασφαλίζοντας την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Ο κ. Μπελαδάκης υπογράμμισε ακόμη ότι το γεγονός πως δεν καταργείται καμία σχολική μονάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου επιβεβαιώνει τη δέσμευση για ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος παραμένει ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο και αποτελεσματικό, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και στις προσδοκίες της κοινωνίας.

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου παρουσιάζει τον νέο σχολικό χάρτη ως μια παρέμβαση ενίσχυσης και αναβάθμισης.

Οι προαγωγές σχολικών μονάδων, οι 28 νέες οργανικές θέσεις και η διατήρηση όλων των σχολείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου αποτελούν τα βασικά σημεία της αλλαγής για τη νέα σχολική χρονιά.