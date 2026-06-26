Βάσεις 2026: Τα μαθήματα που φέρνουν άνοδο, πτώση και ανατροπές

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Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 δείχνουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά μάθημα και πεδίο, με τη Φυσική να καταγράφει άλμα στους αριστούχους, ενώ Αρχαία και Οικονομία πιέζουν τις βάσεις σε 1ο και 4ο πεδίο.

Χρονιά με έντονες διαφοροποιήσεις αποδεικνύονται οι Πανελλαδικές 2026, καθώς οι βαθμολογίες ανέδειξαν μαθήματα με εντυπωσιακή άνοδο στους αριστούχους, αλλά και μαθήματα που κινήθηκαν αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Η μεγαλύτερη έκπληξη καταγράφηκε στη Φυσική, όπου οι αριστούχοι αυξήθηκαν εντυπωσιακά, ενώ στον αντίποδα τα Αρχαία και οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας δείχνουν να πιέζουν τις βάσεις σε 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο.

Η συνολική εικόνα των βαθμολογιών

Οι φετινές επιδόσεις δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε μεγάλες ανατροπές στις βάσεις εισαγωγής, ωστόσο διαμορφώνουν διαφορετική εικόνα ανά επιστημονικό πεδίο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο 1ο πεδίο αναμένονται πιέσεις λόγω των Αρχαίων, στο 2ο πεδίο πιθανή συγκρατημένη άνοδος λόγω Φυσικής και Μαθηματικών, στο 3ο πεδίο σταθεροποίηση λόγω αντιστάθμισης Φυσικής και Βιολογίας, ενώ στο 4ο πεδίο η Οικονομία οδηγεί σε πτωτική τάση.

Η Φυσική έκανε τη μεγάλη διαφορά

Το μάθημα που ξεχώρισε περισσότερο φέτος ήταν η Φυσική, καθώς το ποσοστό των αριστούχων έφτασε στο 30,06%, από 9,39% το 2025.

Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο μετά τις βαθμολογίες

Σε απόλυτους αριθμούς, οι αριστούχοι στη Φυσική ανήλθαν σε 8.012, ενώ πέρυσι ήταν 2.476, εξέλιξη που αλλάζει σημαντικά την εικόνα κυρίως στο 2ο και στο 3ο επιστημονικό πεδίο.

Αρχαία και Οικονομία πίεσαν τους υποψηφίους

Στα Αρχαία, το ποσοστό των υποψηφίων κάτω από τη βάση αυξήθηκε στο 55,67%, από 47,69% πέρυσι.

Παράλληλα, οι αριστούχοι μειώθηκαν σε 287, από 447 το 2025, ενώ μόλις 36 υποψήφιοι πέτυχαν βαθμό πάνω από 19.

Στην Οικονομία, η εικόνα ήταν επίσης δύσκολη, καθώς το 48,09% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση, όταν πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 33,12%.

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Τι δείχνουν τα ποσοστά πάνω από τη βάση

Στη Νεοελληνική Γλώσσα η εικόνα παρέμεινε σχεδόν σταθερή, με 84,27% των υποψηφίων πάνω από τη βάση, έναντι 84,13% το 2025.

Στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης το ποσοστό πάνω από τη βάση διαμορφώθηκε στο 49,41%, ενώ στη Φυσική έφτασε στο 66,09%. Στα Λατινικά το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 65,03%, στη Βιολογία 65,22%, στη Χημεία 58,32%, στην Ιστορία 47,90% και στην Πληροφορική 58,87%.

Στα χαμηλότερα αποτελέσματα ανά πεδίο ξεχωρίζουν τα Μαθηματικά του 4ου επιστημονικού πεδίου, όπου το 64,07% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση.

Ακολουθούν τα Αρχαία του 1ου πεδίου με 55,67%, η Ιστορία με 52,10%, η Οικονομία του 4ου πεδίου με 48,09%, η Χημεία του 3ου πεδίου με 43,06% και η Χημεία του 2ου πεδίου με 40,38%.

1ο πεδίο: Πιέσεις από τα Αρχαία

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο, των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νομικών Σπουδών, το μάθημα που φαίνεται να καθορίζει την πορεία των βάσεων είναι τα Αρχαία.

Η μείωση των αριστούχων και το υψηλό ποσοστό κάτω από τη βάση αναμένεται να ασκήσουν πίεση στις σχολές του πεδίου, με τις Νομικές να κινούνται πιθανότατα μετριοπαθώς πτωτικά ή κοντά στα περσινά επίπεδα.

Ιστορία, Γλώσσα και Λατινικά στο 1ο πεδίο

Στην Ιστορία, παρά τα απαιτητικά θέματα, οι επιδόσεις δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά σε σχέση με πέρυσι.

Το 52,10% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ οι αριστούχοι κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα, φτάνοντας τους 2.603. Αντίστοιχα, στη Γλώσσα και στα Λατινικά η εικόνα δεν δείχνει μεγάλες αποκλίσεις που να αλλάζουν δραστικά την κίνηση των βάσεων.

2ο πεδίο: Συγκρατημένη άνοδος στα υψηλόβαθμα

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, των Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, κυρίως λόγω Φυσικής και Μαθηματικών.

Στη Φυσική, το 71,56% των υποψηφίων του πεδίου έγραψε πάνω από τη βάση, ενώ στα Μαθηματικά το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο 77%. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση για συγκρατημένη άνοδο, κυρίως στις υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές.

3ο πεδίο: Ισορροπία για τις Ιατρικές

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, των Επιστημών Υγείας, η χαμηλότερη εικόνα στη Βιολογία φαίνεται να αντισταθμίζεται από τις πολύ καλές επιδόσεις στη Φυσική.

Στη Βιολογία, οι αριστούχοι μειώθηκαν αισθητά, καθώς 1.629 υποψήφιοι βρέθηκαν στην κλίμακα 18-20, ενώ πέρυσι ήταν περίπου 2.500. Ωστόσο, η Φυσική λειτουργεί εξισορροπητικά, με αποτέλεσμα οι Ιατρικές να εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα, χωρίς να ξεπεράσουν το όριο των 19.000 μορίων.

Χημεία και Βιολογία στις Επιστήμες Υγείας

Στο ίδιο πεδίο, η Χημεία παρουσιάζει ελαφρώς δυσκολότερη εικόνα, με το 43% περίπου των υποψηφίων να γράφει κάτω από τη βάση.

Παρά τις πιέσεις στη Βιολογία και στη Χημεία, η θετική εικόνα στη Φυσική περιορίζει το ενδεχόμενο μεγάλης πτώσης στις βάσεις των σχολών Υγείας.

4ο πεδίο: Η Οικονομία φέρνει πτώση

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, των Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής, η Οικονομία είναι το μάθημα που αλλάζει την εικόνα.

Οι αριστούχοι μειώθηκαν σημαντικά, καθώς από σχεδόν 8.000 πέρυσι, φέτος περίπου 4.000 υποψήφιοι βρέθηκαν στη βαθμολογική κλίμακα 18-20.

Παρότι τα Μαθηματικά παραμένουν δύσκολο μάθημα για τους υποψηφίους του 4ου πεδίου, η φετινή εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Το ποσοστό κάτω από τη βάση μειώθηκε στο 64,07%, ενώ τα προηγούμενα χρόνια σχεδόν το 70% των υποψηφίων έγραφε σταθερά κάτω από το 10.

Ένας παράγοντας που μπορεί να περιορίσει το εύρος της πτώσης στο 4ο πεδίο είναι η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων.

Το 2026 οι υποψήφιοι στο πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής ανήλθαν σε 28.978, από 27.586 το 2025, δηλαδή σχεδόν 1.400 περισσότεροι.

Συνολικά, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, ημερησίων και εσπερινών, ανήλθαν σε 75.109, από 73.941 το 2025.

Στα ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι ήταν 13.923, μειωμένοι σε σχέση με τους 14.696 του 2025.

Η εικόνα των βαθμολογιών δείχνει ότι οι Βάσεις 2026 δεν θα κινηθούν ενιαία.

Στο 1ο πεδίο αναμένονται περιορισμένες απώλειες, στο 2ο μικρή άνοδος κυρίως στα υψηλόβαθμα, στο 3ο σταθερότητα στις σχολές Υγείας και στο 4ο συγκρατημένη πτώση, ιδιαίτερα στις οικονομικές σχολές.

Η επόμενη κρίσιμη παράμετρος

Παρά τα βαθμολογικά δεδομένα, η τελική εικόνα των βάσεων θα εξαρτηθεί και από τις επιλογές των υποψηφίων στο Μηχανογραφικό.

Οι προτιμήσεις, η ζήτηση συγκεκριμένων σχολών και ο αριθμός των θέσεων θα καθορίσουν τελικά αν οι αρχικές εκτιμήσεις θα επιβεβαιωθούν ή αν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε επιμέρους τμήματα.

Με πληροφορίες από Ελεύθερο Τύπο