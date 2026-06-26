Εξοικονομώ: Νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση εργασιών

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Παρατείνεται έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 η προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών για όλα τα προγράμματα «Εξοικονομώ» που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών στα προγράμματα «Εξοικονομώ» ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε πολίτες και επιχειρήσεις για να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και αφορά όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ποια προγράμματα αφορά η παράταση

Η παράταση καλύπτει τα βασικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, αφορά το «Εξοικονομώ 2021», το «Εξοικονομώ 2023», το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», το «Εξοικονομώ 2025», καθώς και το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ & Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις».

Οι ωφελούμενοι των παραπάνω προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

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Η παράταση δίνεται με στόχο να στηριχθούν οι δικαιούχοι και να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα.

Οριστική η νέα ημερομηνία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα προθεσμία είναι οριστική.

Λόγω της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση, γεγονός που σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι πρέπει να κινηθούν άμεσα για να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες.

Τι πρέπει να κάνουν οι ωφελούμενοι

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στις απαραίτητες διαδικασίες.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών είναι κρίσιμη, καθώς η παράταση αφορά την τελική προθεσμία υλοποίησης των παρεμβάσεων και όχι ένα ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας.

Γιατί είναι σημαντικά τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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Παράλληλα, συμβάλλουν στην αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, μέσα από παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και περιορίζουν τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων.

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το NextGeneration EU, με στόχο την προώθηση επενδύσεων που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Η παράταση έως τις 17 Ιουλίου 2026 δίνει στους ωφελούμενους τον αναγκαίο χρόνο για να κλείσουν εκκρεμότητες και να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Ωστόσο, επειδή δεν προβλέπεται νέα παράταση, η ημερομηνία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους έχουν ενταχθεί στα προγράμματα και πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις παρεμβάσεις τους.