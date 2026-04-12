«Εξοικονομώ» μέσω λογαριασμού ρεύματος – Τι ισχύει για ενοικιαστές και αλλαγή προμηθευτή

Αλλαγές στα προγράμματα «Εξοικονομώ» φέρνουν τη συμμετοχή των προμηθευτών ρεύματος, με αποπληρωμή των ενεργειακών παρεμβάσεων μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αλλάζουν μορφή, καθώς εισάγεται ένα νέο σύστημα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών με τη συμμετοχή των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Το νέο πλαίσιο σύμφωνα με το newsit προβλέπει ότι οι πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι τους, με το κόστος να ενσωματώνεται στον λογαριασμό ρεύματος.

Την κατεύθυνση αυτή δίνουν οι προτεινόμενες αλλαγές στον Κώδικα Προμήθειας, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο για συμβάσεις μεταξύ καταναλωτών και παρόχων. Μέσω αυτών, οι υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης συνδέονται άμεσα με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας ένα διαφορετικό μοντέλο αποπληρωμής και διαχείρισης των σχετικών χρεώσεων.

Ο ρόλος των παρόχων στο νέο Εξοικονομώ

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αποκτούν ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες απευθείας με τον πάροχο, προκειμένου να προχωρούν σε βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας τους.

Οι παρεμβάσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε τεχνικές εργασίες, όπως η μόνωση, αλλά επεκτείνονται και σε εξοπλισμό, όπως ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Το βασικό στοιχείο είναι ότι η σύμβαση αφορά το ακίνητο και την παροχή ρεύματος και όχι το πρόσωπο που το χρησιμοποιεί, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Πώς γίνεται η αποπληρωμή των παρεμβάσεων

Το κόστος των υπηρεσιών μπορεί να εξοφλείται μέσω του λογαριασμού ρεύματος, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία. Έτσι, δημιουργείται ένα σύστημα σταδιακής αποπληρωμής που ενσωματώνεται στην καθημερινή κατανάλωση ρεύματος.

Ωστόσο, οι σχετικές χρεώσεις καταβάλλονται τελευταίες, μετά τις βασικές υποχρεώσεις του λογαριασμού, όπως οι χρεώσεις προμήθειας και τα τέλη δικτύου. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται η διακοπή ρεύματος λόγω ανεξόφλητων ποσών που αφορούν αποκλειστικά αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες.

Ξεχωριστές χρεώσεις στους λογαριασμούς

Στο νέο πλαίσιο εισάγεται ειδική κατηγορία χρεώσεων που αφορά την αποπληρωμή των ενεργειακών παρεμβάσεων. Οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις εμφανίζονται διακριτά στον λογαριασμό και δεν συγχέονται με τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κατηγοριοποίηση αυτή εντάσσεται στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με στόχο τη διαφάνεια και τη σαφή ενημέρωση των καταναλωτών. Έτσι, καθίσταται πιο εύκολη η κατανόηση του τι αφορά κάθε ποσό που εμφανίζεται στον λογαριασμό.

Τι ισχύει αν αλλάξει πάροχος ρεύματος

Η συμμετοχή σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δεν περιορίζει το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν νέο πάροχο χωρίς να επηρεάζεται η συμφωνία που έχουν συνάψει για τις υπηρεσίες αυτές.

Σε περίπτωση αλλαγής, η αποπληρωμή συνεχίζεται κανονικά, καθώς οι όροι της σύμβασης παραμένουν σε ισχύ. Ο νέος πάροχος αναλαμβάνει την είσπραξη των σχετικών ποσών μέσω του λογαριασμού, χωρίς να απαιτείται σύνδεση με συγκεκριμένη εταιρεία.

Ενοικιαστές και νέοι ιδιοκτήτες: Τι πρέπει να γνωρίζουν

Η υποχρέωση αποπληρωμής των παρεμβάσεων ακολουθεί την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι το πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά για το ίδιο ακίνητο.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας, ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την εξόφληση των υπολοίπων ποσών. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται σημαντικό τόσο οι ενοικιαστές όσο και οι αγοραστές να είναι ενημερωμένοι για τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό ρεύματος του ακινήτου.

