Ρεύμα: Το νέο θερινό ωράριο για μειωμένο τιμολόγιο

Σε ισχύ από 1η Απριλίου το θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης ρεύματος, με συγκεκριμένες ώρες χαμηλής χρέωσης έως τον Οκτώβριο.

Ρεύμα με μειωμένο κόστος μπορούν να αξιοποιούν οι καταναλωτές από την 1η Απριλίου, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή το θερινό ωράριο του διζωνικού συστήματος τιμολόγησης. Η ρύθμιση θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλότερη τιμή κατά συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ενισχύοντας την εξοικονόμηση για τα νοικοκυριά.

Οι ώρες χαμηλής χρέωσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, το θερινό ωράριο διαμορφώνεται σε δύο βασικές ζώνες μέσα στο 24ωρο.

Η μεσημβρινή ζώνη εκτείνεται από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ η νυχτερινή ζώνη καλύπτει το διάστημα από τις 2 έως τις 4 τα ξημερώματα.

Πόσο διαρκεί το θερινό ωράριο

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου ωραρίου ξεκίνησε την 1η Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Μετά την περίοδο αυτή, αναμένεται εκ νέου προσαρμογή των ωρών, σύμφωνα με τις ανάγκες της χειμερινής περιόδου.

Ο σκοπός του διζωνικού συστήματος

Η λειτουργία του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης έχει ως βασικό στόχο τη μεταφορά της κατανάλωσης σε ώρες με χαμηλότερο κόστος.

Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να προγραμματίζουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών σε χρονικά διαστήματα όπου το ρεύμα είναι φθηνότερο.

Πότε εφαρμόστηκε το σύστημα

Το συγκεκριμένο μοντέλο τιμολόγησης τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 2025, εισάγοντας αλλαγές στον τρόπο κατανάλωσης ενέργειας.

Από τότε, αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά.