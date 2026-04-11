Ρεύμα: Ποιά τιμολόγια αυξήθηκαν

Η νέα τιμολογιακή εικόνα, που διαμορφώνεται σε επίπεδα έως και 25,3 λεπτών ανά κιλοβατώρα, αντανακλά τις πιέσεις από τη χονδρεμπορική αγορά και τις διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια, ενισχύοντας το κόστος για τα νοικοκυριά και διαμορφώνοντας ένα πιο ακριβό ενεργειακό τοπίο για την άνοιξη.

Πράσινα τιμολόγια ρεύματος – Σε μηνιαία βάση, οι αυξήσεις αγγίζουν κατά μέσο όρο το 21%, με ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνούν κατά πολύ αυτό το ποσοστό.

Οι χρεώσεις για τον νέο μήνα διαμορφώνονται από 13,8 έως 25,3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ η μέση τιμή ανέρχεται στα 17,4 λεπτά, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο σε σύγκριση με τον Μάρτιο.

Πώς εξηγείται η άνοδος στα πράσινα τιμολόγια

Η βασική αιτία για τις αυξήσεις εντοπίζεται στην πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Μάρτιο, η χονδρική τιμή κατέγραψε άνοδο 21%, ανεβαίνοντας από περίπου 78,4 ευρώ ανά Μεγαβατώρα στα 95 ευρώ.

Πώς να «διαβάζετε» σωστά τον λογαριασμό ρεύματος

Παράλληλα, οι εταιρείες προμήθειας ενσωμάτωσαν στις εκτιμήσεις τους και τις επιπτώσεις από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την άνοδο των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τις εγχώριες τιμές ρεύματος κυρίως από τον Απρίλιο.

Ο ρόλος του καιρού και των εκτιμήσεων των παρόχων

Παρά τις πιέσεις από το κόστος ενέργειας, ο καιρός αναμένεται να λειτουργήσει ως παράγοντας εξισορρόπησης. Η σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών εκτιμάται ότι θα μειώσει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές.

Ωστόσο, οι πάροχοι δεν ακολούθησαν κοινή στρατηγική. Όσοι προχώρησαν σε μικρότερες αυξήσεις φαίνεται να ποντάρουν στην ευνοϊκή επίδραση των καιρικών συνθηκών, ενώ εκείνοι που επέλεξαν μεγαλύτερες ανατιμήσεις εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας.

Οι χρεώσεις ανά εταιρεία προμήθειας

Στην περίπτωση της ΔΕΗ, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης διαμορφώνεται στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καταγράφοντας αύξηση 7%. Η τιμή διαφοροποιείται ανάλογα με την εμπρόθεσμη πληρωμή και την εγγραφή σε σχετική υπηρεσία, ενώ υψηλότερες καταναλώσεις οδηγούν σε αυξημένες χρεώσεις.

Ρεύμα: Ποιοί καταναλωτές είναι προστατευμένοι και ποιοί εκτεθειμένοι στις αυξήσεις

Ανάλογη αύξηση 7% εμφανίζει και το πρόγραμμα της Protergia, με την τιμή να φτάνει τα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αντίθετα, η ΗΡΩΝ καταγράφει μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 31%, με τελική χρέωση 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα μετά την έκπτωση συνέπειας.

Μεγάλες αποκλίσεις και έντονες ανατιμήσεις

Η Enerwave καταγράφει οριακή αύξηση 2%, με τιμή 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ η Volton εμφανίζει ενίσχυση 13%, φτάνοντας τα 18,783 λεπτά. Η εταιρεία «Φυσικό Αέριο» διαμορφώνει τη χρέωσή της στα 17,5 λεπτά, με άνοδο 9%.

Πιο έντονες είναι οι αυξήσεις σε άλλους παρόχους, όπως η NRG, όπου η τιμή φτάνει τα 19,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα με αύξηση 20%. Στη ZeniΘ, η χρέωση εκτοξεύεται στα 25,28 λεπτά, σημειώνοντας άνοδο 53%.

Ιδιαίτερα μεγάλη μεταβολή καταγράφεται και στο πρόγραμμα της ΕΛΙΝ, όπου η τιμή σχεδόν διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 17,016 λεπτά ανά κιλοβατώρα από 9,26 λεπτά τον προηγούμενο μήνα.