Ρεύμα: Ποιοί καταναλωτές είναι προστατευμένοι και ποιοί εκτεθειμένοι στις αυξήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Σταθερά τιμολόγια ρεύματος έχουν επιλέξει περίπου 1,6-1,7 εκατομμύρια οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι παραμένουν προστατευμένοι από τις αναταράξεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το συγκεκριμένο ποσοστό αντιστοιχεί περίπου σε έναν στους τρεις καταναλωτές, σε σύνολο σχεδόν 5,9 εκατομμυρίων οικιακών μετρητών.

Την ίδια στιγμή, η αγορά εμφανίζει προς το παρόν μια σχετική ισορροπία, καθώς η τιμή χονδρικής τον Μάρτιο διαμορφώνεται στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για αύξηση σε σχέση με τον Φεβρουάριο, όταν η τιμή ήταν στα 78 ευρώ, αλλά παραμένει χαμηλότερη από την περίοδο Οκτωβρίου-Ιανουαρίου, όταν έφτανε τα 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ποιοι επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της αγοράς

Η πλειονότητα των καταναλωτών εξακολουθεί να βρίσκεται εκτεθειμένη στις μεταβολές των τιμών, καθώς περίπου 3,5 εκατομμύρια παραμένουν σε πράσινα ή έχουν επιλέξει κίτρινα τιμολόγια. Αυτές οι κατηγορίες επηρεάζονται άμεσα από τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για το ύψος των λογαριασμών.

Αντίθετα, όσοι έχουν στραφεί σε σταθερά τιμολόγια απολαμβάνουν μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των αυξήσεων. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για τέτοιες επιλογές φαίνεται να περιορίζεται, καθώς οι προμηθευτές προχωρούν σε επανατιμολόγηση των συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και τις επιπτώσεις που αυτές προκαλούν.

Τι δείχνουν τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις της αγοράς

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τον Οκτώβριο του 2025 τα σταθερά τιμολόγια ανέρχονταν σε περίπου 1,5 εκατομμύριο. Οι νεότερες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό στα 1,6-1,7 εκατομμύρια, γεγονός που υποδηλώνει μια ήπια αύξηση της διείσδυσης των σταθερών συμβάσεων.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στη χονδρική αγορά ενέργειας συνεχίζουν να διαμορφώνουν το τοπίο. Η αντίδραση των προμηθευτών αναμένεται να φανεί με την ανακοίνωση των τιμολογίων του Απριλίου, όπου εκτιμάται ότι αρκετές εταιρείες θα διατηρήσουν εκπτώσεις, επιχειρώντας να αντισταθμίσουν τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών.

Οι καιρικές συνθήκες και ο ρόλος των ΑΠΕ

Οι επόμενοι μήνες φαίνεται να ευνοούν τους καταναλωτές, καθώς οι καιρικές συνθήκες συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών. Η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά, σε συνδυασμό με τα αυξημένα αποθέματα υδροηλεκτρικών λόγω των βροχοπτώσεων, δημιουργούν ένα πιο σταθερό περιβάλλον.

Επιπλέον, η σχετικά χαμηλή ζήτηση ενέργειας περιορίζει τη συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου, οι οποίες είναι και οι πιο ακριβές. Ωστόσο, αυτή η εικόνα αναμένεται να αλλάξει όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, καθώς η ζήτηση για κλιματισμό αυξάνεται και η παραγωγή από αιολικά ενδέχεται να μειωθεί.

Έρχονται τα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος

Νέα δεδομένα εισάγονται στην αγορά από τον επόμενο μήνα, με την έναρξη των δυναμικών (πορτοκαλί) τιμολογίων για τους οικιακούς καταναλωτές. Τα συγκεκριμένα τιμολόγια μεταβάλλονται μέσα στο 24ωρο, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις των τιμών στο Χρηματιστήριο ενέργειας.

Οι καταναλωτές που μπορούν να προσαρμόσουν την κατανάλωσή τους στις ώρες χαμηλών τιμών ενδέχεται να επωφεληθούν σημαντικά. Παραδείγματα αποτελούν όσοι διαθέτουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας ή συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, καθώς μπορούν να μεταφέρουν τη χρήση τους σε πιο οικονομικές χρονικές ζώνες.

Οι μεγάλες διακυμάνσεις τιμών μέσα στο 24ωρο

Η διαφορά τιμών μέσα στην ημέρα μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που ενισχύει τη σημασία των δυναμικών τιμολογίων. Την τρέχουσα περίοδο, οι τιμές στο Χρηματιστήριο ενέργειας κυμαίνονται από μηδενικά επίπεδα τις μεσημβρινές ώρες – λόγω υψηλής παραγωγής από φωτοβολταϊκά – έως και 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, οι αποκλίσεις αυτές γίνονται ακόμη μεγαλύτερες, δημιουργώντας τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους για τους καταναλωτές. Το τελικό όφελος εξαρτάται από το κατά πόσο μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις διακυμάνσεις προς όφελός τους.