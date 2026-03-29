Αύξηση κατώτατου μισθού, επιδόματος ανεργίας και Fuel Pass: Τα νέα μέτρα για Απρίλιο και Μάιο

Νέα μέτρα στήριξης για τα εισοδήματα, παρεμβάσεις στα καύσιμα και αύξηση κατώτατου μισθού ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν μέσω διεθνών πιέσεων.

Η στήριξη εισοδημάτων, η αύξηση του κατώτατου μισθού και του επιδόματος ανεργίας, βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τις οικονομικές πιέσεις που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα ο πόλεμος στο Ιράν. Όπως τόνισε, οι συνέπειες είναι ήδη ορατές, κυρίως στις τιμές των καυσίμων, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, διατηρεί σταθερή τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, επιδιώκοντας να μετριάσει τις επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις τόσο βραχυπρόθεσμου όσο και μόνιμου χαρακτήρα.

Νέα μέτρα για καύσιμα και βασικά αγαθά

Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων αφορά την αγορά καυσίμων, όπου ήδη καταγράφονται αυξήσεις λόγω της διεθνούς συγκυρίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η πλατφόρμα για το Fuel Pass αναμένεται να ανοίξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με στόχο η επιδότηση να δοθεί πριν από τα μέσα του μήνα.

Παράλληλα, συνεχίζεται η εφαρμογή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα όσο και σε σειρά προϊόντων σούπερ μάρκετ, μέτρο που θα ισχύει έως το τέλος Ιουνίου. Η κυβέρνηση επιδιώκει έτσι να συγκρατήσει τις τιμές και να περιορίσει τις επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά.

Πακέτο παρεμβάσεων για την άνοιξη

Για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο σχεδιάζεται νέα δέσμη τεσσάρων στοχευμένων μέτρων, η οποία περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις τιμές του diesel και της βενζίνης, στα λιπάσματα, αλλά και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τα μέτρα έχουν ήδη εξειδικευτεί και συνοδεύονται από διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να καλύψει τα τρία τέταρτα των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται και η διατήρηση δημοσιονομικών εφεδρειών σε περίπτωση επιδείνωσης της διεθνούς κατάστασης.

Ειδική στήριξη για τον αγροτικό τομέα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους αγρότες, οι οποίοι επηρεάζονται έντονα από την αύξηση του κόστους παραγωγής. Η επιδότηση για τα λιπάσματα, όπως επισημάνθηκε, θα ισχύσει αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής, με στόχο να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών πιέσεων.

Αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου

Πέρα από τα έκτακτα μέτρα, η κυβέρνηση προχωρά και σε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα, με βασικό άξονα την ενίσχυση των αποδοχών. Από την 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η έκτη από το 2021.

Ο βασικός μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ από 880 ευρώ, ενώ η αύξηση επεκτείνεται και στους δημόσιους υπαλλήλους που αμείβονται με τον εισαγωγικό μισθό. Συνολικά, από το 2019 έως σήμερα, η αύξηση του κατώτατου μισθού αντιστοιχεί σε τουλάχιστον τέσσερις επιπλέον ετήσιους μισθούς, δηλαδή περίπου 3.780 ευρώ ετησίως.

Αναπροσαρμογή επιδομάτων και στόχοι για το μέλλον

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το επίδομα ανεργίας, το οποίο αναπροσαρμόζεται στα 564,98 ευρώ μηνιαίως, καθώς και σειρά άλλων επιδομάτων που συνδέονται με τον βασικό μισθό.

Σε επίπεδο ευρωπαϊκής σύγκρισης, η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στη 12η θέση μεταξύ των 22 κρατών-μελών που διαθέτουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Παρά τη βελτίωση, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι παραμένει στόχος η περαιτέρω σύγκλιση με τους μέσους ευρωπαϊκούς μισθούς, με ορίζοντα τα 959 ευρώ έως το 2027.

Την ίδια στιγμή, έχει ήδη επιτευχθεί από τα τέλη του 2025 ο στόχος για μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης που φτάνει ή υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα της σταδιακής ενδυνάμωσης των εισοδημάτων.

«Έφτασε, λοιπόν, η στιγμή για μια ακόμη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου -η 6η κατά σειρά από το 2021- για τους υπαλλήλους όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή τους δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας και αμείβονται με τον βασικό μισθό. Και πλέον, η αύξηση αυτή αφορά και τους δημόσιους υπαλλήλους που αμείβονται με τον εισαγωγικό μισθό, οι οποίοι, χάρη στη δική μας πρωτοβουλία, ακολουθούν μισθολογικά τον κατώτατο μισθού του ιδιωτικού τομέα.

Η πρόταση της κυβέρνησης -με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου- είναι να ανέβει από τα 880 σε 920 ευρώ. Αν δούμε τη συνολική εικόνα, από το 2019 όπου ο κατώτατος μισθός που παραλάβαμε ήταν 650 ευρώ, έχουν προστεθεί συνολικά τουλάχιστον 4 επιπλέον βασικοί μισθοί στην τσέπη των μισθωτών ή +3.780 ευρώ ετησίως. Σε αυτό προστίθενται και οι μειώσεις φόρων, που ειδικά για τους νέους έως 25 ετών φτάνουν μέχρι και τον μηδενισμό, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των χαμηλόμισθων» τόνισε.

Για το επίδομα ανεργίας σημείωσε:

«Αναπροσαρμόζεται, επίσης, το επίδομα ανεργίας στα 564,98 ευρώ τον μήνα, όπως και μια σειρά από βοηθήματα και επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Με την νέα αύξηση, η Ελλάδα ανεβαίνει στη 12η θέση ανάμεσα στα 22 κράτη μέλη της ΕΕ με νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Προφανώς δεν πανηγυρίζουμε, γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε για να συγκλίνουμε με τους μέσους μισθούς στην ΕΕ. Έχουν γίνει όμως σημαντικά βήματα. Η σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Ιούνιο του 2019 ανέρχεται σε 41.5%, που σημαίνει 270 ευρώ τον μήνα ή 3.780 ευρώ το έτος (με 14 καταβολές). Ο στόχος μας για τα 959 ευρώ κατώτατο μισθό έως το 2027 είναι πλέον παραπάνω από εφικτός. Και βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι ήδη από τα τέλη του 2025 πετύχαμε τον στόχο που είχαμε θέσει για το 2027, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να φτάσει ή να υπερβεί τα 1.500 ευρώ»