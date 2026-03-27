Κατώτατος μισθός: ΑΛΛΑΖΕΙ το επίδομα ανεργίας, το επίδομα γάμου και οι τριετίες – Τα νέα ποσά

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 920 ευρώ από τον Απρίλιο, επηρεάζοντας αποδοχές, επιδόματα και μισθολόγιο για περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται από τον Απρίλιο, φτάνοντας τα 920 ευρώ μεικτά, με την αλλαγή αυτή να επηρεάζει άμεσα πάνω από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η αύξηση, που ανέρχεται σε περίπου 40 ευρώ μεικτά μηνιαίως, επεκτείνεται πέρα από τους βασικούς μισθούς, επηρεάζοντας επιδόματα και μισθολογικά κλιμάκια.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά αυξήσεων που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, μεταβάλλοντας σταδιακά το επίπεδο του βασικού μισθού. Παράλληλα, δημιουργεί νέες ισορροπίες τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στα εισοδήματα των νοικοκυριών, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένες οικονομικές πιέσεις.

Πώς επηρεάζονται μισθοί και εργαζόμενοι

Η αύξηση αγγίζει περίπου 570.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και 750.000 δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι βλέπουν οριζόντια ενίσχυση στις αποδοχές τους. Παράλληλα, ωφελούνται και εργαζόμενοι με προϋπηρεσία που λαμβάνουν επιδόματα τριετιών, καθώς και όσοι συνδέονται με παροχές που εξαρτώνται από τον κατώτατο μισθό.

Στο Δημόσιο, οι αναπροσαρμογές εφαρμόζονται σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια. Ενδεικτικά, εργαζόμενος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με δύο παιδιά και 20 χρόνια υπηρεσίας βλέπει αύξηση από 1.385 ευρώ σε 1.410 ευρώ καθαρά, ενώ νεότερος υπάλληλος 25 ετών χωρίς προϋπηρεσία αυξάνει τις αποδοχές του από 927 ευρώ σε 958 ευρώ.

Οι αλλαγές σε επιδόματα και παροχές

Η αύξηση του κατώτατου μισθού οδηγεί και σε αναπροσαρμογή σειράς επιδομάτων. Το επίδομα ανεργίας ανέρχεται πλέον περίπου στα 564,8 ευρώ, ενώ η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας και το επίδομα γονικής άδειας διαμορφώνονται στα 920 ευρώ, καθώς συνδέονται άμεσα με το ύψος του βασικού μισθού.

Παράλληλα, το επίδομα γάμου αυξάνεται στα 92 ευρώ, ενώ μεταβολές καταγράφονται και σε παροχές που σχετίζονται με μαθητεία, πρακτική άσκηση και συμμετοχή φοιτητών σε εξετάσεις. Αντίστοιχα, αυξάνεται και το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης, καθώς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του κατώτατου μισθού.

Τα καθαρά οφέλη ανά ηλικιακή κατηγορία

Οι αλλαγές αποτυπώνονται και στα καθαρά ποσά που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, με διαφοροποιήσεις ανά ηλικία. Οι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών εμφανίζουν καθαρή μηνιαία ενίσχυση 35 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26 έως 29 ετών το όφελος φτάνει τα 32 ευρώ.

Για όσους είναι άνω των 30 ετών, η καθαρή αύξηση διαμορφώνεται στα 29 ευρώ μηνιαίως. Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις αυτές οδηγούν σε σημαντική ενίσχυση του εισοδήματος, ιδίως για τους νεότερους εργαζόμενους.

Το πλαίσιο και οι αντιδράσεις

Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,55% κινείται εντός των ορίων που είχαν εισηγηθεί οι αρμόδιες επιτροπές, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της οικονομίας, τον πληθωρισμό και τις αντοχές της αγοράς. Η απόφαση ελήφθη σε μια περίοδο όπου η διεθνής οικονομική συγκυρία παραμένει ασταθής.

Οι εργοδοτικοί φορείς εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το ύψος της αύξησης, θεωρώντας τη συμβατή με τις συνθήκες της αγοράς. Αντίθετα, εργαζόμενοι με χαμηλότερα εισοδήματα εκφράζουν την άποψη ότι η ενίσχυση δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που προκαλούν οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, την ενέργεια και τη στέγαση.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Η νέα αύξηση αποτελεί την έκτη κατά σειρά από το 2019, όταν ο κατώτατος μισθός βρισκόταν στα 650 ευρώ, συμβάλλοντας στη βελτίωση της θέσης της χώρας στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Πλέον καταλαμβάνει τη 12η θέση μεταξύ των κρατών με θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό.

Ωστόσο, υπάρχουν και πρακτικές λεπτομέρειες που επηρεάζουν την εφαρμογή της. Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τον προηγούμενο μισθό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις στο Δημόσιο η αύξηση μπορεί να εμφανιστεί στη μισθοδοσία Μαΐου, με τα ποσά του Απριλίου να καταβάλλονται αναδρομικά.