ΔΥΠΑ: Πότε κόβεται το επίδομα ανεργίας

Πίνακας περιεχομένων

Το επίδομα ανεργίας διακόπτεται εάν ο δικαιούχος αρνηθεί τρεις προτεινόμενες θέσεις εργασίας από τη ΔΥΠΑ.

Το επίδομα ανεργίας παραμένει συνδεδεμένο με αυστηρούς όρους, καθώς προβλέπεται διακοπή της καταβολής του όταν ο δικαιούχος αρνηθεί τρεις φορές προτεινόμενη θέση εργασίας από τη ΔΥΠΑ. Η συγκεκριμένη ρήτρα συνεχίζει να ισχύει και στο νέο σύστημα που σχεδιάζεται.

Η διάταξη αυτή δεν αποτελεί νέα παρέμβαση, αλλά βασίζεται σε υφιστάμενο πλαίσιο που εφαρμόζεται ήδη τόσο στο ισχύον σύστημα επιδότησης όσο και στο πιλοτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εφαρμογή.

Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία

Η υποχρέωση αποδοχής θέσεων εργασίας από τους ανέργους έχει τις ρίζες της σε παλαιότερη νομοθεσία, η οποία ορίζει ότι η άρνηση απασχόλησης ή συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης συνεπάγεται απώλεια της επιδότησης.

Η πρόβλεψη αυτή ενισχύθηκε με νεότερες ρυθμίσεις, που καθορίζουν σαφώς ότι μετά από τρεις αρνήσεις θέσεων που είναι συμβατές με το επαγγελματικό προφίλ του ανέργου, διακόπτεται η παροχή και ο δικαιούχος διαγράφεται από το μητρώο της ΔΥΠΑ για δύο χρόνια.

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Έρχονται 70.000 vouchers -Ποιοί και πώς θα τα λάβουν

Ποιες παροχές διακόπτονται

Η διακοπή δεν αφορά μόνο το βασικό επίδομα ανεργίας, αλλά και μια σειρά άλλων οικονομικών ενισχύσεων που συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου.

Σε αυτές περιλαμβάνονται το τακτικό επίδομα ανεργίας, το ειδικό εποχιακό βοήθημα, καθώς και η ενίσχυση για μακροχρόνια ανέργους και άλλες σχετικές παροχές.

ΔΥΠΑ e-ΕΦΚΑ: Οι πληρωμές έως 24 Απριλίου

Τι ισχύει για την κατάρτιση

Αντίστοιχες συνέπειες υπάρχουν και σε περιπτώσεις μη συμμετοχής σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που υποδεικνύονται από τη ΔΥΠΑ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η καταβολή των παροχών διακόπτεται και ο άνεργος διαγράφεται από το μητρώο για έξι μήνες, εφόσον δεν ολοκληρώσει τη συμμετοχή του στη δράση.

Το πιλοτικό πρόγραμμα ανεργίας

Το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται από το 2024 δεν διαφοροποιείται ως προς τις βασικές υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Οι ίδιοι κανόνες για την αποδοχή θέσεων εργασίας και τη συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης συνεχίζουν να ισχύουν, διατηρώντας το ίδιο πλαίσιο συνεπειών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Τι σημαίνει για τους δικαιούχους

Η διατήρηση της επιδότησης εξαρτάται από την ενεργή συμμετοχή του ανέργου στις διαδικασίες εύρεσης εργασίας και κατάρτισης.

Η άρνηση ευκαιριών απασχόλησης που προτείνονται από τη ΔΥΠΑ μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απώλεια των παροχών, καθιστώντας κρίσιμη τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται.