ΔΥΠΑ: Τι αλλάζει στα επιδόματα ανεργίας από τον Ιούνιο

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Αλλαγές έρχονται στην καταβολή επιδομάτων ανεργίας της ΔΥΠΑ, καθώς το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα επιτρέπει αυστηρότερους ελέγχους στους δικαιούχους.

Αλλαγές στην καταβολή δύο επιδομάτων ανεργίας της ΔΥΠΑ αναμένονται από τον τρέχοντα μήνα, με την ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων.

Το νέο πλαίσιο αφορά την τακτική επιδότηση ανεργίας για κοινούς και εποχικούς ανέργους, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργων ύψους 200 ευρώ, με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερους ελέγχους.

Ποια επιδόματα αφορά η αλλαγή

Η αλλαγή αφορά δύο βασικές κατηγορίες παροχών που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ.

Πρόκειται για την τακτική επιδότηση ανεργίας, η οποία αφορά κοινούς και εποχικούς ανέργους, καθώς και για το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας των 200 ευρώ.

Και τα δύο επιδόματα καταβάλλονται στους δικαιούχους μέσω προπληρωμένης κάρτας.

Με την ενεργοποίηση του νέου μητρώου, η χορήγησή τους αναμένεται να ελέγχεται με πιο αυστηρό τρόπο.

Τι αλλάζει από τον Ιούνιο

Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2026.

Η πιλοτική λειτουργία του μέτρου θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

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Στην πράξη, το μητρώο θα δίνει τη δυνατότητα να καταγράφονται συγκεντρωτικά οι παροχές και οι ενισχύσεις που λαμβάνει κάθε πολίτης.

Με αυτόν τον τρόπο, το κράτος θα έχει πληρέστερη εικόνα για τα ποσά που καταβάλλονται και για το αν οι δικαιούχοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πώς θα λειτουργεί ο έλεγχος

Το νέο μητρώο θα συγκεντρώνει σε ενιαία βάση τις παροχές και τις ενισχύσεις που χορηγούνται από φορείς του δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα.

Στόχος είναι να αποτυπώνεται πλήρως το προφίλ παροχών ανά άτομο.

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Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να εντοπίζεται αν ένας πολίτης λαμβάνει περισσότερες παροχές από όσες δικαιούται ή αν υπάρχει ανάγκη επανελέγχου των προϋποθέσεων.

Η διαδικασία αναμένεται να αυξήσει τη διαφάνεια στη χορήγηση των επιδομάτων και να περιορίσει περιπτώσεις λανθασμένων ή μη δικαιολογημένων καταβολών.

Παραδείγματα για τα επιδόματα

Εάν ένας πολίτης λάβει δύο φορές το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας στις 30 Ιουνίου 2026 και αυτό εντοπιστεί από το μητρώο, τότε θα διακοπεί η χορήγηση του ενός επιδόματος.

Το παράδειγμα δείχνει ότι το νέο σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει διπλές ή μη ορθές καταβολές.

Αντίστοιχα, εποχικός άνεργος που πληρώνεται την τακτική επιδότηση ανεργίας στις 30 Ιουνίου 2026 και ταυτόχρονα λαμβάνει επίδομα στέγασης, θα μπορεί να ελεγχθεί μέσω του μητρώου.

Ο έλεγχος θα αφορά το αν πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει να λαμβάνει και τις δύο παροχές το επόμενο διάστημα.

Τι θα γίνει μετά την πιλοτική εφαρμογή

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας του μητρώου, θα γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Το ΑΤΕΑ και Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, θα υποβάλει έκθεση πεπραγμένων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

Στην έκθεση θα αναλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την πιλοτική εφαρμογή.

Παράλληλα, θα εξαχθούν συμπεράσματα και θα διατυπωθούν εισηγήσεις για πιθανές θεσμικές, τεχνικές και επιχειρησιακές αλλαγές.

Στόχος η καθολική εφαρμογή του μέτρου

Η πιλοτική εφαρμογή αποτελεί το πρώτο βήμα πριν από την καθολική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων.

Στο επόμενο στάδιο θα εξεταστούν οι ενέργειες που απαιτούνται ώστε το μέτρο να εφαρμοστεί στο σύνολο των παροχών και ενισχύσεων που χορηγούνται.

Η βασική επιδίωξη είναι οι παροχές να καταβάλλονται μόνο σε όσους τις δικαιούνται και τις έχουν πραγματικά ανάγκη.

Για τους δικαιούχους των επιδομάτων ανεργίας, αυτό σημαίνει ότι οι πληρωμές θα συνδέονται πλέον με πιο ολοκληρωμένους και διασταυρωμένους ελέγχους.