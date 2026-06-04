Πανελλήνιες 2026: Οι γονείς ζητούν αλλαγή του συστήματος – Η αγωνία και οι φόβοι για το μέλλον και την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους

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Οι γονείς της Generation Z εμφανίζονται ανήσυχοι για τις σπουδές και την επαγγελματική πορεία των παιδιών τους, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας ανατρέπουν τα δεδομένα.

Πανελλήνιες 2026 – Οι γονείς της Generation Z παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τις αλλαγές που φέρνουν η τεχνητή νοημοσύνη, το αυξημένο κόστος ζωής και οι ανατροπές στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με Τα Νέα, πανελλαδική έρευνα με θέμα «Σπουδές και Εργασία στην Εποχή της AI: Προβληματισμοί Γονέων της Gen Z» καταγράφει βαθιά αβεβαιότητα για το μέλλον των παιδιών, αλλά και έντονη αμφισβήτηση για το αν το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να τα προετοιμάσει επαρκώς.

Οι βασικές ανησυχίες των γονέων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 55% των γονέων εκφράζει ανησυχία για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών του.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν οι μισοί γονείς, σε ποσοστό 48,5%, δηλώνουν πως ο μεγαλύτερος φόβος τους είναι να μην καταφέρει το παιδί τους να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Η αγωνία αυτή δείχνει ότι οι γονείς δεν περιορίζονται πλέον στο ερώτημα αν τα παιδιά τους θα βρουν μια δουλειά.

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Ανησυχούν βαθύτερα για το αν θα μπορέσουν να εξελιχθούν, να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους και να διαμορφώσουν μια προσωπική και επαγγελματική πορεία με νόημα.

Αυστηρή κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα

Η έρευνα αποτυπώνει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές για την αγορά εργασίας.

Οι γονείς βαθμολογούν την ικανότητα του σχολείου σε αυτόν τον τομέα με μέσο όρο 1,63 στα 5.

Ακόμη χαμηλότερα αξιολογείται η επαγγελματική καθοδήγηση, με μέσο όρο 1,55 στα 5.

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Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική αγορά εργασίας κινείται επίσης χαμηλά, με βαθμολογία 2,07 στα 5, γεγονός που δείχνει ένα ευρύτερο έλλειμμα προσανατολισμού.

Το αίτημα για αλλαγή στις εισαγωγικές εξετάσεις

Ένα από τα πιο σαφή ευρήματα είναι ότι το 81,2% των συμμετεχόντων ζητά αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

Το ποσοστό αυτό δείχνει ότι η συζήτηση για τις Πανελλαδικές και τη σχέση τους με το μέλλον των μαθητών παραμένει ιδιαίτερα έντονη.

Την ίδια περίοδο, περίπου 100.000 υποψήφιοι από Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια διαγωνίζονται για 68.788 θέσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Το άγχος μαθητών και γονέων κορυφώνεται, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή γενιά

Η Generation Z είναι η πρώτη γενιά που μεγάλωσε πλήρως μέσα σε ψηφιακό περιβάλλον, με το Διαδίκτυο, τα social media και τα smartphones να αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς της.

Παρόλα αυτά, οι γονείς δεν βλέπουν μόνο ευκαιρίες σε αυτή την εξοικείωση με την τεχνολογία.

Το 57,4% θεωρεί ότι η χρήση κινητού και κοινωνικών δικτύων επηρεάζει αρνητικά τη συγκέντρωση και τη μελέτη των παιδιών.

Παράλληλα, οι γονείς εντοπίζουν ως βασικό χαρακτηριστικό της νέας γενιάς τη μειωμένη ανθεκτικότητα στις δυσκολίες, σε ποσοστό 36,6%, ενώ ακολουθεί η ανάγκη για άμεση επιβράβευση, με 20,8%.

Το κόστος ζωής επηρεάζει τις σπουδές

Η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί ανησυχία, όμως δεν είναι ο μοναδικός ούτε ο κυρίαρχος παράγοντας προβληματισμού.

Το αυξημένο κόστος ζωής επηρεάζει άμεσα τις αποφάσεις των οικογενειών για το εκπαιδευτικό μέλλον των παιδιών.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 64,4% των γονέων δηλώνει ότι το κόστος ζωής επηρεάζει την επιλογή σπουδών.

Η πίεση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν οι σπουδές απαιτούν μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη, με επιπλέον έξοδα για στέγαση και καθημερινή διαβίωση.

Νέες αντιλήψεις για την επαγγελματική πορεία

Η έρευνα δείχνει και μια σταδιακή απομάκρυνση από τον παραδοσιακό προσανατολισμό προς τον δημόσιο τομέα.

Το 87,1% των γονέων θα επέλεγε για το παιδί του τον ιδιωτικό τομέα, την επιχειρηματικότητα ή την ακαδημαϊκή πορεία.

Παράλληλα, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα εκτιμούν ότι τα τεχνικά επαγγέλματα θα έχουν αυξημένη ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι αλλάζει σταδιακά η αντίληψη για το τι θεωρείται ασφαλής και βιώσιμη επαγγελματική διαδρομή.

Εθνικός Διάλογος και ψηφιακό αρχείο μαθητή

Στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο εξετάζεται και ένα νέο πλαίσιο οργάνωσης της πορείας των μαθητών από το Νηπιαγωγείο έως την ολοκλήρωση του Λυκείου.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης είναι η δημιουργία ψηφιακού μαθησιακού αρχείου, το οποίο θα αποτυπώνει την εξέλιξη, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες κάθε μαθητή.

Το ψηφιακό προφίλ θα μπορεί να περιλαμβάνει μαθησιακές επιδόσεις, πιστοποιήσεις, γλωσσομάθεια, ψηφιακές δεξιότητες, αθλητικές επιτυχίες, συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις και δεξιότητες ζωής.

Στόχος είναι να δημιουργείται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του μαθητή, με προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας.

Η ανάγκη για καθοδήγηση

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι πολλοί γονείς δεν αισθάνονται επαρκώς ενημερωμένοι για να καθοδηγήσουν μόνοι τους τα παιδιά τους.

Η ανάγκη για επαγγελματικό προσανατολισμό και εξειδικευμένη συμβουλευτική εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη.

Οι γονείς της Gen Z δεν ανησυχούν μόνο για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους.

Αναζητούν τρόπους να τα βοηθήσουν να κινηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια σε ένα μέλλον που αλλάζει γρήγορα και δεν μοιάζει με το παρελθόν.