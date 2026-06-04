Ζαχαράκη για διορισμούς εκπαιδευτικών: Τι αναμένεται το καλοκαίρι

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Η Σοφία Ζαχαράκη προανήγγειλε 5.500 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών το καλοκαίρι, ενώ αναφέρθηκε στις Πανελλήνιες, στα ΕΠΑΛ και στην ανάγκη ενίσχυσης των ψυχολόγων στα σχολεία.

Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών μέσα στο καλοκαίρι προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ.

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις Πανελλήνιες, στον εθνικό διάλογο για το σχολείο, στην αύξηση των μαθητών που επιλέγουν τα ΕΠΑΛ και στην ανάγκη ενίσχυσης της ψυχολογικής υποστήριξης μέσα στις σχολικές μονάδες.

Οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθούν 5.500 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.

Η αναφορά αυτή έρχεται σε συνέχεια των περσινών προσλήψεων, καθώς η υπουργός υπενθύμισε ότι την προηγούμενη χρονιά έγιναν 10.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για 47.000 αναπληρωτές πολλών ειδικοτήτων που εντάχθηκαν πέρυσι στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ειδικότητες όπως σχολικοί νοσηλευτές και προσωπικό για παράλληλη στήριξη σε παιδιά.

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Η εικόνα για τους αναπληρωτές

Η υπουργός Παιδείας στάθηκε στον μεγάλο αριθμό αναπληρωτών που στηρίζουν τη λειτουργία των σχολείων.

Όπως ανέφερε, οι αναπληρωτές που εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα καλύπτουν πολλές διαφορετικές ανάγκες και ειδικότητες.

Η αναφορά στους σχολικούς νοσηλευτές και στην παράλληλη στήριξη δείχνει ότι το ζήτημα της στελέχωσης δεν αφορά μόνο τη διδασκαλία μαθημάτων.

Αφορά και την υποστήριξη μαθητών που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια στην καθημερινή σχολική ζωή.

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Αύξηση των μαθητών στα ΕΠΑΛ

Η Σοφία Ζαχαράκη έκανε λόγο για σημαντική αύξηση στα παιδιά που επιλέγουν να φοιτήσουν στα ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με την υπουργό, η αύξηση αυτή φτάνει το 27%.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία που αποκτούν οι επιλογές σπουδών που συνδέονται πιο άμεσα με επαγγελματικές διαδρομές.

Ο εθνικός διάλογος για το σχολείο

Η υπουργός αναφέρθηκε στον εθνικό διάλογο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με ανεξάρτητη επιτροπή.

Σύμφωνα με όσα είπε, στόχος είναι τον Νοέμβριο να παραδοθεί πόρισμα για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το σχολείο.

Η επιτροπή αριθμεί περισσότερα από 100 άτομα και περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Η διαδικασία αυτή συνδέεται με τη συζήτηση για το μέλλον της εκπαίδευσης και τις αλλαγές που μπορεί να χρειαστούν στο σχολικό περιβάλλον.

Οι Πανελλήνιες και η πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο

Η Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε την άποψη ότι οι Πανελλήνιες δεν θα πρέπει να αποτελούν τον μοναδικό τρόπο εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη συζήτηση για το εξεταστικό σύστημα και τις διαδρομές πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η υπουργός δεν περιέγραψε συγκεκριμένο νέο σύστημα, αλλά συνέδεσε το θέμα με τον εθνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πόρισμα της επιτροπής αναμένεται να αποτελέσει βάση για τη συζήτηση σχετικά με το πώς θα πρέπει να λειτουργεί το σχολείο στο μέλλον.

Ψυχολογική στήριξη για γονείς και μαθητές

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην ψυχολογική υποστήριξη των γονέων, σημειώνοντας ότι από τον Σεπτέμβριο έχει ενσωματωθεί στον σχεδιασμό το connected parents.

Όπως είπε, στόχος είναι οι γονείς να γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους ακούσει και να τους στηρίξει.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει πρόθεση να αυξηθούν οι ψυχολόγοι στα σχολεία.

Η ίδια ανέφερε ότι σήμερα σε πολλά δημόσια σχολεία η παρουσία ψυχολόγου είναι μία φορά την εβδομάδα, κάτι που χαρακτήρισε λίγο.

Η ανάγκη για περισσότερους ψυχολόγους

Η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι πολλές φορές δεν επαρκούν οι σχολικοί ψυχολόγοι που υπάρχουν στους πίνακες.

Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή οι πίνακες έχουν εξαντληθεί.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι από το 2020 έχει σχεδόν τριπλασιαστεί ο αριθμός των ψυχολόγων στα σχολεία.

Παρά τη σημαντική αύξηση, επισήμανε ότι οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες και απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης στη δημόσια εκπαίδευση.