Ζαχαράκη: Η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών κλείνει εκκρεμότητα δεκαετιών

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Η πρώτη συνάντηση εργασίας της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών σηματοδοτεί την έναρξη της μεταβατικής λειτουργίας του νέου δημόσιου πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών περνά στο στάδιο της μεταβατικής λειτουργίας, μετά την πρώτη συνάντηση εργασίας της Διοικούσας Επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσία του υφυπουργού, καθηγητή Νίκου Παπαϊωάννου, και σηματοδοτεί την ενεργοποίηση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό των πρώτων κρίσιμων βημάτων για τη λειτουργία του νέου ιδρύματος.

Τι σηματοδοτεί η πρώτη συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση είχε ως βασικό αντικείμενο τον προγραμματισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την έναρξη της μεταβατικής λειτουργίας της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών.

Η Διοικούσα Επιτροπή καλείται να οργανώσει το διοικητικό, οργανωτικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο που θα οδηγήσει στην πλήρη λειτουργία της νέας Σχολής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί κρίσιμο στάδιο για τη συγκρότηση του νέου δημόσιου πανεπιστημιακού φορέα.

Η νέα Σχολή έρχεται να δώσει θεσμική θέση στις παραστατικές τέχνες, με στόχο να δημιουργηθεί μια σταθερή ακαδημαϊκή διαδρομή για τις επόμενες γενιές καλλιτεχνών.

Τα πρώτα βήματα για τη λειτουργία της Σχολής

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η συγκρότηση των ακαδημαϊκών οργάνων και του Καλλιτεχνικού Συμβουλίου.

Στο τραπέζι τέθηκε επίσης η προετοιμασία της ΚΥΑ προσωρινής οργάνωσης της Σχολής, καθώς και η επεξεργασία των προγραμμάτων σπουδών.

Παράλληλα, εξετάστηκε η δρομολόγηση των προγραμματικών συμβάσεων με τους πέντε φορείς που συνδέονται με τη λειτουργία του νέου ιδρύματος.

Συζητήθηκαν ακόμη τα πρώτα ζητήματα διοικητικής υποστήριξης, στελέχωσης και αποσπάσεων προσωπικού, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την οργάνωση της μεταβατικής περιόδου.

Η δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών.

Όπως σημείωσε, η νέα Σχολή δίνει στις παραστατικές τέχνες τη θεσμική θέση που τους αξίζει, σε μια χώρα με μεγάλους δημιουργούς, σημαντικούς φορείς και ισχυρή καλλιτεχνική παράδοση.

Η υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα αποκτά ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που θα αποτελέσει την ακαδημαϊκή στέγη για τις επόμενες γενιές καλλιτεχνών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής εκφράζει τη φιλοσοφία της νέας Σχολής, με ακαδημαϊκό κύρος, σεβασμό στην ιστορία των φορέων και σύνδεση με τη ζώσα καλλιτεχνική πράξη.

Το στοίχημα για τις παραστατικές τέχνες

Η Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε τη λειτουργία της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών ως ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.

Στο επίκεντρο έθεσε τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, να δημιουργήσουν και να μείνουν στη χώρα τους με προοπτική.

Αναφέρθηκε επίσης στους νέους καλλιτέχνες που χρειάζονται καθαρές εκπαιδευτικές διαδρομές και ανοιχτούς ορίζοντες.

Η υπουργός συνέδεσε τη νέα Σχολή με έναν χώρο που, όπως είπε, έχει πνοή, όραμα, ιδέες και μεγάλη δύναμη, τιμά την Ελλάδα και προκαλεί υπερηφάνεια.

Η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, καθηγήτρια Δηώ Καγκελάρη, ανέφερε ότι η ίδρυση της Σχολής είναι αποτέλεσμα μιας διαδρομής τριών ετών.

Όπως σημείωσε, μέσα από δημιουργικό και καλόπιστο διάλογο έγινε πράξη η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών.

Η ίδια υπενθύμισε ότι η διαδικασία ξεκίνησε από τις κινητοποιήσεις των σπουδαστών και σπουδαστριών των Δραματικών Σχολών για την αναγνώριση των πτυχίων τους.

Τόνισε, επίσης, τη σημασία του γεγονότος ότι οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες παρακολουθούνw τις εξελίξεις με προσμονή.

Η πρόκληση της πανεπιστημιακής αναβάθμισης

Η Δηώ Καγκελάρη περιέγραψε το έργο της Διοικούσας Επιτροπής ως ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς πρέπει να διατηρηθεί η φυσιογνωμία των καλλιτεχνικών σπουδών και ταυτόχρονα να τους δοθεί πανεπιστημιακό κύρος.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το εγχείρημα μοιάζει με το να «μεταφυτεύεται ένα αγριολούλουδο σε μια γλάστρα».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, η ευθύνη είναι μεγάλη απέναντι στους νέους ανθρώπους, στον καλλιτεχνικό κόσμο και στη μακρά ιστορία των πέντε κρατικών σχολών που πλέον θα είναι ανώτατες.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την υπουργό Παιδείας για την εμπιστοσύνη και για το ουσιαστικό ενδιαφέρον στην κατανόηση της ιδιαιτερότητας των καλλιτεχνικών σπουδών.

Ποιοι συμμετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής είναι η Δηώ Καγκελάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθύντρια Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Αντιπρόεδρος είναι ο Χρίστος Γαλιλαίας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στη Διοικούσα Επιτροπή συμμετέχουν επίσης πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου, της μουσικής, του χορού και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Η σύνθεση περιλαμβάνει μέλη με ακαδημαϊκή, καλλιτεχνική και διοικητική εμπειρία, με στόχο να στηριχθεί η οργάνωση της νέας Σχολής κατά τη μεταβατική περίοδο.

Η στήριξη του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι θα παρέχει κάθε αναγκαία στήριξη στη Διοικούσα Επιτροπή και στον νέο φορέα.

Στόχος είναι η μεταβατική λειτουργία της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών να οργανωθεί με όρους ποιότητας, αξιοπιστίας και ακαδημαϊκής συγκρότησης.

Η διαδικασία θα αξιοποιήσει την εμπειρία, την ιστορία και το καλλιτεχνικό κεφάλαιο των φορέων που υπηρέτησαν τις παραστατικές τέχνες στη χώρα επί δεκαετίες.

Με την πρώτη συνάντηση εργασίας, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τις επόμενες οργανωτικές και ακαδημαϊκές αποφάσεις που θα καθορίσουν τη λειτουργία της νέας Σχολής.