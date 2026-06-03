Αργίες 2026: Ποια μέρα «πέφτει» o Δεκαπενταύγουστος – Όλες οι επόμενες αργίες

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Οι αργίες του 2026 διαφοροποιούνται ανάμεσα σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ορισμένες ημερομηνίες να ισχύουν για όλους και άλλες μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι αργίες του 2026 παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς ορισμένες ημερομηνίες ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους, ενώ άλλες εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ο προγραμματισμός της χρονιάς έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για εργαζόμενους όσο και για εργοδότες, καθώς υπάρχουν υποχρεωτικές αργίες, αργίες που αφορούν αποκλειστικά το Δημόσιο, αλλά και ημέρες που στον ιδιωτικό τομέα εξαρτώνται από συλλογικές συμβάσεις, κανονισμούς εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

Οι πρώτες αργίες του 2026

Η Πρωτοχρονιά, που σηματοδοτεί την έναρξη του νέου έτους, πέφτει την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 και αποτελεί υποχρεωτική αργία τόσο για τον Δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Λίγες ημέρες αργότερα, τα Θεοφάνια, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, ισχύουν επίσης ως υποχρεωτική αργία για όλους, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026 και αποτελεί αργία για τον Δημόσιο τομέα.

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Στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο.

Η 25η Μαρτίου και οι αργίες του Πάσχα

Η 25η Μαρτίου, που συνδέεται με την Εθνική Επέτειο και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, πέφτει το 2026 ημέρα Τετάρτη.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί υποχρεωτική αργία και ισχύει τόσο για τον Δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Η Μεγάλη Παρασκευή πέφτει στις 10 Απριλίου 2026 και ισχύει ως αργία για τον Δημόσιο τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία για όλους, καθώς η εφαρμογή της εξαρτάται από τον κλάδο και τις ειδικότερες ρυθμίσεις που μπορεί να ισχύουν.

Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα και Πρωτομαγιά

Η Κυριακή του Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου 2026 και, ως Κυριακή, αποτελεί γενική αργία.

Η Δευτέρα του Πάσχα ακολουθεί στις 13 Απριλίου 2026 και είναι υποχρεωτική αργία τόσο για τον Δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Η Εργατική Πρωτομαγιά πέφτει το 2026 την Παρασκευή 1 Μαΐου.

Η ημέρα αυτή αποτελεί υποχρεωτική αργία και ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, με βάση το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Τι ισχύει για του Αγίου Πνεύματος

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πέφτει την 1η Ιουνίου 2026 και αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα, όμως, δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες που ισχύουν γενικά για όλους τους εργαζόμενους.

Η ημέρα αυτή μπορεί να ισχύει ως αργία για συγκεκριμένους κλάδους, όπως τράπεζες, ΟΤΑ και σχολεία.

Μπορεί επίσης να εφαρμόζεται εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική στην επιχείρηση.

Οι αργίες του καλοκαιριού και του φθινοπώρου

Ο Δεκαπενταύγουστος, η Κοίμηση της Θεοτόκου, πέφτει το 2026 ημέρα Σάββατο.

Η 15η Αυγούστου αποτελεί υποχρεωτική αργία και ισχύει τόσο για τον Δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Η 28η Οκτωβρίου, η Εθνική Επέτειος του «Όχι», πέφτει το 2026 ημέρα Τετάρτη.

Πρόκειται επίσης για υποχρεωτική αργία, η οποία αφορά εργαζόμενους σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Χριστούγεννα και 26η Δεκεμβρίου

Τα Χριστούγεννα πέφτουν το 2026 την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου και αποτελούν υποχρεωτική αργία για όλους.

Η 26η Δεκεμβρίου, η Σύναξη της Θεοτόκου, πέφτει ημέρα Σάββατο και ισχύει επίσης ως υποχρεωτική αργία.

Και οι δύο ημέρες αφορούν τόσο τον Δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Έτσι, το τέλος του 2026 περιλαμβάνει δύο συνεχόμενες αργίες, Παρασκευή και Σάββατο, με βάση το ημερολόγιο της χρονιάς.

Τι πρέπει να προσέξουν οι εργαζόμενοι

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις αργίες που δεν ισχύουν με τον ίδιο τρόπο για όλους, όπως η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, για τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να εξετάζεται εάν υπάρχει συλλογική σύμβαση, κανονισμός εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική που προβλέπει αργία.

Ειδικά για την Καθαρά Δευτέρα, όταν μια επιχείρηση παραμένει κλειστή λόγω διάταξης, κανονισμού ή εθίμου, οι εργαζόμενοι που δεν εργάζονται δεν έχουν μείωση μισθού.

Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους, εφόσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις.