Αργίες 2026: Ολες οι ημερομηνίες μέχρι το τέλος του έτους – Πότε είναι το επόμενο τριήμερο;
Πίνακας περιεχομένων
Πότε είναι η επόμενη αργία και για ποιοι εργαζόμενοι θα πάρουν «ανάσα»; Ποιες είναι οι αργίες έως τέλος του 2026;
Το επόμενο τριήμερο ξεκούρασης είναι σε λίγες εβδομάδες, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου.
Για ποιους είναι αργία
Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.
Αγίου Πνεύματος: Για ποιούς είναι αργία τελικά;
Η Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, πέφτει Σάββατο, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα για επιπλέον ημέρα ξεκούρασης για πολλούς εργαζομένους, αν και παραμένει μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές γιορτές.
Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, που τιμάται Τετάρτη, προσφέρει μια ενδιάμεση «ανάσα» μέσα στο φθινόπωρο, χωρίς όμως να δημιουργεί τριήμερο.
Και το έτος κλείνει με τις αργίες των Χριστουγέννων. Η 25η Δεκεμβρίου πέφτει Παρασκευή, προσφέροντας τριήμερο, ενώ η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, συμπίπτει με Σάββατο.
