Κοινωνικός Τουρισμός: Οριστικό – Δείτε πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελούμενων για τον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ αναμένεται να αναρτηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου, μετά τον αριθμό-ρεκόρ των 816.646 αιτήσεων.

Ο Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ μπαίνει στο επόμενο στάδιο, καθώς για αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου, έχει προγραμματιστεί η ανάρτηση του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων – Ωφελούμενων. Χιλιάδες εργαζόμενοι και άνεργοι περιμένουν να δουν αν περιλαμβάνονται στους πίνακες για μία από τις 300.000 επιταγές διακοπών.

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στον επίσημο ιστότοπο της ΔΥΠΑ και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα αναζητήσουν οι ίδιοι μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Υπηρεσίας. Εκεί θα μπορούν να διαπιστώσουν αν έχουν ενταχθεί στους πίνακες δικαιούχων ή αν περιλαμβάνονται στους αποκλειόμενους.

Γιατί καθυστέρησε η διαδικασία

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι αιτήσεις έφτασαν συνολικά τις 816.646. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ και δημιούργησε πρόσθετες απαιτήσεις στη διαδικασία ελέγχου.

Η ΔΥΠΑ χρειάστηκε να προχωρήσει σε διασταυρώσεις μεγάλου όγκου δεδομένων, ώστε να ολοκληρωθούν η μοριοδότηση και η κατάταξη των υποψηφίων. Η αυξημένη συμμετοχή είναι και ο βασικός λόγος που η διαδικασία κινήθηκε πιο αργά από τον αρχικό σχεδιασμό.

Πού θα δουν οι ενδιαφερόμενοι τα αποτελέσματα

Οι προσωρινοί πίνακες θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο της ΔΥΠΑ. Οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να περιμένουν άλλη μορφή ενημέρωσης, αλλά να ελέγξουν οι ίδιοι την πορεία της αίτησής τους.

Μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ θα μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στο προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελούμενων. Παράλληλα, θα μπορούν να ελέγξουν αν βρίσκονται στους πίνακες αποκλειομένων.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Μέσω του Κοινωνικού Τουρισμού, οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στη μαζική συμμετοχή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ο συνδυασμός διαμονής και μετακίνησης κάνει τις επιταγές διακοπών ιδιαίτερα σημαντικές για τους πολίτες που περιμένουν τα προσωρινά αποτελέσματα.

Πότε θα ενεργοποιηθούν οι επιταγές

Η ενεργοποίηση του προγράμματος και η δυνατότητα εξαργύρωσης των επιταγών δεν θα ξεκινήσουν στις 18 Μαΐου, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Η αυξημένη ζήτηση και ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων μεταφέρουν την έναρξη προς τα τέλη Μαΐου.

Η μετάθεση αυτή συνδέεται με την ανάγκη να ολοκληρωθούν πρώτα όλα τα στάδια της διαδικασίας. Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει και το στάδιο των ενστάσεων, πριν οριστικοποιηθούν οι δικαιούχοι.

Η διαδικασία των ενστάσεων

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι αιτούντες θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μοναδική ηλεκτρονική ένσταση. Η ένσταση θα μπορεί να κατατεθεί μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινώσει η ΔΥΠΑ τις επόμενες ημέρες.

Η διαδικασία των ενστάσεων αφορά όσους επιθυμούν να αμφισβητήσουν την κατάταξη ή τον αποκλεισμό τους. Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σταδίου θα ακολουθήσει η τελική εικόνα για τους δικαιούχους του προγράμματος.