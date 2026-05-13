Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Λήγουν οι αιτήσεις για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Ο Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ προβλέπει 25.000 επιταγές, με αιτήσεις δικαιούχων έως τις 13 Μαΐου 2026 και παρόχων έως τις 20 Μαΐου 2026.

Ο Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες βρίσκεται στην τελική ευθεία για την υποβολή αιτήσεων. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ και η προθεσμία για τους δικαιούχους λήγει στις 13 Μαΐου 2026, στις 23:59.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2026. Συνολικά θα διατεθούν 25.000 επιταγές, ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή. Η σχετική πρόβλεψη αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 69 του νόμου 3863/2010.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η διαδρομή είναι: Αρχική, Εργασία και ασφάλιση, Αποζημιώσεις και παροχές, Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ.

Τι είναι η επιταγή και πώς χρησιμοποιείται

Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός που αντιστοιχεί ξεχωριστά σε κάθε δικαιούχο και σε κάθε ωφελούμενο. Με αυτήν, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση των παροχών του προγράμματος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ. Η επιλογή γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το κατάλυμα και προβλέπεται μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Πού προβλέπονται δωρεάν διανυκτερεύσεις

Στα νησιά Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Στις περιπτώσεις αυτές η ιδιωτική συμμετοχή είναι μηδενική.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια προβλέπεται για τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και για τη Θεσσαλία, πλην Σποράδων. Εκεί οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι αυξημένες επιδοτήσεις και τα ακτοπλοϊκά

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο. Η ίδια προσαύξηση ισχύει και για τις περιόδους των Χριστουγέννων, από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027, και του Πάσχα, από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027.

Για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων, η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο. Εκτός από τη διαμονή, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων

Η επιλογή βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η αναπηρία, η μονογονεϊκότητα, ο αριθμός των παιδιών, το εισόδημα, η πρώτη φορά συμμετοχής στο πρόγραμμα ή η μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ. Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ποιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όσοι επιδοτούνται από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Ο περιορισμός αυτός αφορά την αποφυγή διπλής συμμετοχής σε αντίστοιχες παροχές.

Οι πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι παροχές του προγράμματος αξιοποιούνται μόνο μέσα από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Οι αιτήσεις για τους παρόχους

Οι αιτήσεις των παρόχων υποβάλλονται από τις 4 Μαΐου 2026 έως τις 20 Μαΐου 2026 μέσω gov.gr. Η διαδρομή είναι: Αρχική, Εργασία και ασφάλιση, Αποζημιώσεις και παροχές, Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Η διαδικασία συνεχίζεται για λίγο ακόμη, με ξεχωριστές προθεσμίες για δικαιούχους και παρόχους.