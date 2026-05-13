Παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Πότε αναμένονται οι αιτήσεις για τα voucher 2026-2027

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις της ΕΕΤΑΑ για τα voucher σε παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ για τη νέα περίοδο 2026-2027.

Οι παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ μπαίνουν ξανά στο επίκεντρο για χιλιάδες οικογένειες, καθώς μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία των αιτήσεων για τα voucher της περιόδου 2026-2027.

Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες κάθε χρονιάς για γονείς με βρέφη, νήπια και παιδιά σχολικής ηλικίας, αφού μέσω του προγράμματος καλύπτεται η φιλοξενία σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και η συμμετοχή σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Η επίσημη πρόσκληση για τη νέα περίοδο δεν έχει ακόμη εκδοθεί, ωστόσο το ενδιαφέρον είναι ήδη αυξημένο, καθώς οι γονείς περιμένουν να μάθουν πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, ποια δικαιολογητικά θα χρειαστούν και ποια εισοδηματικά ή κοινωνικά κριτήρια θα ληφθούν υπόψη.

Παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που ακολουθήθηκε την προηγούμενη χρονιά, οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΕΤΑΑ αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούλιο, πιθανότατα προς το τέλος του μήνα, εφόσον δεν υπάρξει διαφορετικός σχεδιασμός.

Για την περίοδο 2025-2026, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων είχε αρχίσει στις 30 Ιουλίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 14 Αυγούστου 2025. Αυτό το προηγούμενο δημιουργεί την εκτίμηση ότι και για τη νέα περίοδο 2026-2027 η διαδικασία θα κινηθεί σε αντίστοιχο χρονικό πλαίσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, πάντως, να περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ, καθώς μόνο μέσα από την πρόσκληση θα οριστούν με ακρίβεια οι ημερομηνίες, τα δικαιολογητικά, οι όροι συμμετοχής και τα βήματα της αίτησης.

Παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Τι καλύπτει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά την προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική αγωγή, αλλά και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

Μέσω της διαδικασίας χορηγείται voucher, δηλαδή αξία τοποθέτησης, το οποίο χρησιμοποιείται για την εγγραφή και φιλοξενία του παιδιού σε δομή που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι δομές αυτές μπορεί να είναι βρεφικοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Η αξία του voucher και οι επιμέρους όροι εξαρτώνται κάθε φορά από την κατηγορία της δομής, την ηλικία του παιδιού, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και τις προβλέψεις της σχετικής πρόσκλησης.

Παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Ποιοι γονείς πρέπει να είναι σε ετοιμότητα

Σε ετοιμότητα πρέπει να βρίσκονται κυρίως οι γονείς που επιθυμούν να εξασφαλίσουν θέση για το παιδί τους σε παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό για τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται για ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Η διαδικασία ενδιαφέρει εργαζόμενους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και οικογένειες που πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης. Ιδιαίτερη σημασία έχουν συνήθως το οικογενειακό εισόδημα, η εργασιακή κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση και τα κοινωνικά κριτήρια.

Οι γονείς θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως τα προσωπικά τους στοιχεία, τα φορολογικά δεδομένα, τα στοιχεία του παιδιού και κάθε έγγραφο που μπορεί να χρειαστεί, ώστε να αποφύγουν λάθη ή καθυστερήσεις όταν ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Η αίτηση θα γίνει ηλεκτρονικά

Η αίτηση αναμένεται να υποβληθεί ηλεκτρονικά, όπως συνέβη και τις προηγούμενες χρονιές, μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ. Οι γονείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που θα προβλέπει η πρόσκληση και να υποβάλουν τα απαιτούμενα στοιχεία μέσα στην προθεσμία.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα δικαιολογητικά αντλούνται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Όπου όμως αυτό δεν είναι δυνατό, οι αιτούντες μπορεί να χρειαστεί να ανεβάσουν αρχεία στην πλατφόρμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν.

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων, ακολουθεί η έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων, η περίοδος ενστάσεων και στη συνέχεια η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, από τα οποία προκύπτουν οι δικαιούχοι των voucher.

Παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Το πιο σημαντικό σημείο είναι να μη χαθεί η προθεσμία. Οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΕΤΑΑ συνήθως παραμένουν ανοιχτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και να προετοιμαστούν εγκαίρως.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων. Λάθη σε ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, στοιχεία παιδιού, οικογενειακή κατάσταση ή επιλογές κατηγορίας μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην αίτηση ή στη μοριοδότηση.

Οι γονείς θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η υποβολή αίτησης δεν σημαίνει αυτόματη λήψη voucher. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τους όρους της πρόσκλησης, τα διαθέσιμα κονδύλια και τη σειρά κατάταξης των αιτούντων.

Παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Γιατί είναι κρίσιμη η φετινή διαδικασία

Η φετινή διαδικασία θεωρείται κρίσιμη, καθώς η πρόσβαση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς αποτελεί βασική ανάγκη για χιλιάδες οικογένειες, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.

Για πολλούς γονείς, το voucher δεν είναι απλώς μία οικονομική διευκόλυνση, αλλά προϋπόθεση για να μπορέσουν να συνεχίσουν την εργασία τους ή να αναζητήσουν δουλειά, γνωρίζοντας ότι το παιδί τους θα φιλοξενείται σε οργανωμένη δομή.

Το επόμενο διάστημα, επομένως, οι παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν τις οικογένειες, μαζί με τις εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και την προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά.

Οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΕΤΑΑ θα καθορίσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τα voucher 2026-2027. Μέχρι τότε, οι γονείς καλούνται να βρίσκονται σε αναμονή και να έχουν έτοιμα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να υποβάλουν άμεσα την αίτησή τους όταν ανοίξει η πλατφόρμα.