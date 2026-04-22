Κλείνουν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί; Τι αλλάζει σε ΕΕΤΑΑ και ΕΣΠΑ και γιατί υπάρχουν αντιδράσεις

Ανησυχία για το μέλλον των δημοτικών παιδικών σταθμών ενόψει αλλαγών στο ΕΣΠΑ και προειδοποιήσεις για κινητοποιήσεις.

ΕΕΤΑΑ – Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Οι παιδικοί σταθμοί βρίσκονται στο επίκεντρο έντονων ανησυχιών, καθώς αλλαγές που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ δημιουργούν αβεβαιότητα για τη λειτουργία τους και το μέλλον των εργαζομένων. Το ζήτημα έχει ήδη τεθεί σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, με τις εξελίξεις να προκαλούν αντιδράσεις.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕ-ΟΤΑ εξέφρασαν τις ανησυχίες τους στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, επισημαίνοντας ότι οι προτεινόμενες αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα τη στελέχωση και τη λειτουργία των δομών.

Τι αλλάζει με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν, με τη λήξη του προγράμματος τον Ιούλιο του 2027 εξετάζεται τροποποίηση στον τρόπο απασχόλησης και αμοιβής των εργαζομένων.

Οι αλλαγές αυτές εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα τόσο στη διάρκεια λειτουργίας των παιδικών σταθμών όσο και στην επάρκεια προσωπικού, επηρεάζοντας τη συνολική εικόνα των υπηρεσιών.

Αντιδράσεις και παρεμβάσεις των δήμων

Ο δήμαρχος Αθηναίων εξέφρασε τη στήριξή του στους εργαζομένους, υπογραμμίζοντας ότι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές δημιουργούν σοβαρά ζητήματα για το εργασιακό τους μέλλον και τον δημόσιο χαρακτήρα των κοινωνικών δομών.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να θέσει το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, προκειμένου να εξεταστούν κοινές ενέργειες από τους δήμους.

Σενάρια για κινητοποιήσεις

Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνεται ακόμη και το προσωρινό κλείσιμο των παιδικών σταθμών, ως μορφή πίεσης για την αντιμετώπιση των ζητημάτων.

Απεργιακή κινητοποίηση εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι στους δήμους έχουν ήδη προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, με προγραμματισμένη απεργία την Παρασκευή 24 Απριλίου.

Κεντρικό αίτημα αποτελεί η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η μονιμοποίηση προσωπικού που απασχολείται σε κοινωνικές δομές, ενισχύοντας τη σταθερότητα στη λειτουργία των υπηρεσιών.

Το διακύβευμα για τις κοινωνικές δομές

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία των παιδικών σταθμών για την τοπική κοινωνία και την ανάγκη διατήρησης της ομαλής λειτουργίας τους.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα αναμένεται να επηρεάσουν τόσο τους εργαζομένους όσο και τις οικογένειες που εξυπηρετούνται από τις συγκεκριμένες δομές.