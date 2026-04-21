Παιδικοί σταθμοί: ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ για τις αλλαγές που φέρνει το νέο σχέδιο νόμου – Τι αλλάζει με την ΕΕΤΑΑ και τα voucher

Η αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στο νέο προσχέδιο νόμου για τη στελέχωση των παιδικών και βρεφονηπιακών δομών παίρνει διαστάσεις, με την ΕΛΜΕ Κέρκυρας να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει.

Όπως επισημαίνεται, οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον εντεινόμενης εργασιακής ανασφάλειας για χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι επί χρόνια στηρίζουν τη λειτουργία κρίσιμων κοινωνικών δομών.

Παράλληλα, η Ένωση εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο υποβάθμισης ή ακόμη και συρρίκνωσης των υπηρεσιών προς τις λαϊκές οικογένειες, τονίζοντας ότι το νέο πλαίσιο ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγές με σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους γονείς και τα παιδιά που εξυπηρετούνται από τις συγκεκριμένες δομές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Κέρκυρας:

Η κυβέρνηση με το προσχέδιο νόμου με θέμα «Διαδικασία στελέχωσης για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αυτών», κάνει άλλο ένα αποφασιστικό βήμα προς την απόλυση των εργαζομένων που εργάζονται επί δεκαετίες στις δομές αυτές και εξυπηρετούν τις ανάγκες των παιδιών, των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών, θέτοντας υπό αμφισβήτηση, ακόμα και τη λειτουργία των δομών αυτών.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου :

· Όλοι οι εργαζόμενοι αυτών των δομών θα υπάγονται σε ένα «κουβά», δηλαδή ένα ηλεκτρονικό κατάλογο υποψηφίων που θα δημιουργήσει η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και θα ισχύει το πολύ για δύο χρόνια και μετά θα ανανεώνεται.

· Οι συμβάσεις εργασίας θα είναι 8μηνες ή 11μηνες πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

· Οι προσλήψεις των εργαζομένων θα εξαρτούνται από τον αριθμό των voucher κάθε χρονιάς και δεν θα μπορούν να γίνουν πριν τον Νοέμβρη, δηλαδή πριν την αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού των δήμων ώστε να ενταχθούν και οι ανάλογες πιστώσεις που αντιστοιχούν στον αριθμό των voucher.

Είναι φανερό ότι αυτό το προσχέδιο αποτελεί ένα άλμα προς την απόλυση των εργαζόμενων των κοινωνικών δομών κάθε δήμου, καθώς και σε πιθανές συγχωνεύσεις ή ιδιωτικοποιήσεις παιδικών σταθμών ακολουθώντας πιστά την βασική κατεύθυνση: λιγότερο κοινωνικό κράτος- αύξηση πολεμικών δαπανών. Επομένως με την μείωση του προσωπικού θα έχουμε και μείωση της χρηματοδότησης και κατ’ επέκταση συρρίκνωση των δομών. Οι δομές αυτές θα κινδυνεύσουν ή να υπολειτουργήσουν ή να κλείσουν, με θύματα για άλλη μια φορά και τους γονείς των λαϊκών οικογενειών οι οποίοι, θα βρεθούν να ψάχνουν στις ιδιωτικές δομές πληρώνοντας με το παραπάνω για την ανάγκη, τα παιδιά να έχουν την απαραίτητη προσχολική εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση.

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κέρκυρας δε δέχεται την ολοκληρωτική εξόντωση των εργασιακών σχέσεων που επιλέγει η κυβέρνηση, για να βαθύνει ακόμα περισσότερο την ομηρία και την ανασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και να ανοίξει διάπλατα το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των Παιδικών Σταθμών, των κοινωνικών δομών και όλων των υπηρεσιών των δήμων και στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων στους Δήμους.

Απαιτούμε να παρθεί πίσω τώρα αυτή η απαράδεκτη διάταξη.

Διεκδικούμε:

→Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

→Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Δήμων.

→Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

→Μέτρα κατά της ακρίβειας.

→Λεφτά για τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού και ΟΧΙ για τα σφαγεία του ΝΑΤΟ.

Μόνιμη και Σταθερή Δουλειά με Δικαιώματα για ΟΛΟΥΣ!