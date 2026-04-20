ΣΟΚ! Μαθήτρια τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από πρώτο όροφο σχολείου
Μαθήτρια Γυμνασίου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο «Παίδων» ύστερα από πτώση από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.
Σε λίγα λεπτά έφτασε στο σημείο μονάδα του ΕΚΑΒ, το παιδί διακομίσθηκε στο «Αττικόν» όπου διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων.
Η άτυχη μαθήτρια ήταν χωρίς τις αισθήσεις την όταν την παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
