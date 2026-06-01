Δημογραφικό: Τι δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία – Πώς αλλάζει ο εκπαιδευτικός «χάρτης»

Το δημογραφικό επηρεάζει πλέον άμεσα τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, με τη Σοφία Ζαχαράκη να παρουσιάζει στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην Α’ Δημοτικού και νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τις ανάγκες των σχολείων.

Το δημογραφικό βρίσκεται πλέον στον πυρήνα του σχεδιασμού για την εκπαίδευση, καθώς η μείωση του μαθητικού πληθυσμού επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το σχολείο του μέλλοντος.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026» στην Αθήνα, παρουσίασε στοιχεία για τις εγγραφές στην Α’ Δημοτικού και προανήγγειλε νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την καταγραφή των αναγκών των δημόσιων σχολείων.

Η επίδραση του δημογραφικού στα σχολεία

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το δημογραφικό ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το πλάνο που αφορά την εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, η πληθυσμιακή εξέλιξη της χώρας συνδέεται πλέον άμεσα με τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η υπουργός τόνισε ότι είναι σημαντικό το γεγονός πως το δημογραφικό έχει μπει στην ατζέντα, καθώς τα δεδομένα δείχνουν πως δεν πρόκειται για ζήτημα που αφορά μόνο την κοινωνία συνολικά, αλλά επηρεάζει και τη λειτουργία του σχολείου.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρέθηκε η ανάγκη καλύτερης πρόβλεψης των αναγκών, ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινά πιο ομαλά. Η σύνδεση ανάμεσα στο δημογραφικό και την εκπαίδευση παρουσιάστηκε ως κρίσιμο στοιχείο για τον σχεδιασμό των επόμενων ετών.

Όπως υποστήριξε, το δημογραφικό και η εκπαίδευση είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένα, καθώς οι αλλαγές στον πληθυσμό επηρεάζουν απευθείας το σχολείο του μέλλοντος.

Οι εγγραφές στην Α’ Δημοτικού

Η υπουργός παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν τη μεταβολή στον αριθμό των μαθητών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι εγγραφές στην Α’ Δημοτικού για το 2026 ανήλθαν στις 70.000.

Το αντίστοιχο μέγεθος το 2016 ήταν 100.000 εγγραφές. Η διαφορά αυτή αναδεικνύει την έκταση της δημογραφικής μεταβολής και τον τρόπο με τον οποίο αυτή περνά πλέον μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η κ. Ζαχαράκη συνέδεσε τα στοιχεία αυτά με την ανάγκη πρόβλεψης των εκπαιδευτικών αναγκών. Όπως είπε, στόχος είναι να μπορεί να γίνεται καλύτερη εκτίμηση, ώστε η χρονιά να ξεκινά με μεγαλύτερη ομαλότητα.

Η μείωση των εγγραφών λειτουργεί ως ένδειξη ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός δεν μπορεί να μένει ανεπηρέαστος από τις πληθυσμιακές εξελίξεις. Για τον λόγο αυτό, η υπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη προσαρμογής της πολιτικής στα πραγματικά δεδομένα.

Η νέα πλατφόρμα «Δίπλα»

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η Σοφία Ζαχαράκη προανήγγειλε την ενεργοποίηση ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας με την ονομασία «Δίπλα». Μέσω αυτής θα γίνεται η καταγραφή των αναγκών των δημόσιων σχολείων.

Η πλατφόρμα εντάσσεται στην προσπάθεια να υπάρχει πιο καθαρή εικόνα για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων. Με αυτόν τον τρόπο, ο σχεδιασμός θα μπορεί να στηρίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και όχι μόνο σε γενικές εκτιμήσεις.

Η υπουργός ανέφερε ότι απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η καταγραφή των αναγκών των σχολείων παρουσιάστηκε ως ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα συνδέεται με τη συνολική προσπάθεια για καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία το δημογραφικό αλλάζει τα δεδομένα.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Η υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσα από το οποίο, μέχρι το 2028, θα παραδοθούν περίπου 2.500 ανακαινισμένες σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

Η παρέμβαση αυτή συνδέθηκε με την ανάγκη δημιουργίας ενός πιο ασφαλούς και φωτεινού περιβάλλοντος για τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι το κράτος δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ να ενισχύει τη δημόσια επιχορήγηση για τους εκπαιδευτικούς και για τα βιβλία. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στην ανάγκη να στηρίζεται το σχολικό περιβάλλον συνολικά.

Η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων παρουσιάστηκε ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ποιότητα της εκπαίδευσης, με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στη σημασία της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στην εκπαίδευση.

Όπως σημείωσε, η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της αρωγής προς την πολιτεία. Τη συνέδεσε με την εικόνα ενός κράτους που νοιάζεται για τον πολίτη του, όπου κι αν αυτός μένει.

Η τοποθέτηση αυτή εντάχθηκε στη συζήτηση για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται, ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των σχολείων και των μαθητών.

Η υπουργός παρουσίασε τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως συμπληρωματικό στοιχείο σε ένα ευρύτερο σχέδιο, στο οποίο το κράτος παραμένει βασικός πυλώνας στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η ψυχική υγεία και οι αλλαγές από την Πρωτοβάθμια

Στην παρέμβασή της, η υπουργός αναφέρθηκε και στο δίκτυο υποστήριξης της ψυχικής υγείας. Επισήμανε ότι ήδη λειτουργεί πλατφόρμα αναφοράς περιστατικών bullying.

Η αναφορά αυτή συνδέθηκε με την ανάγκη να στηριχθούν οι μαθητές σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι οι μεγάλες αλλαγές αρχίζουν από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Με αυτή τη θέση ανέδειξε τη σημασία των πρώτων σχολικών βαθμίδων στον συνολικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

Το μήνυμα της παρέμβασης ήταν ότι το δημογραφικό, οι σχολικές υποδομές, η καταγραφή αναγκών και η ψυχική υγεία συνδέονται πλέον με τον σχεδιασμό ενός σχολείου που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες συνθήκες.