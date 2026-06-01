Η τελική ευθεία πριν τις διακοπές: Πότε κλείνουν τα σχολεία – Ημερομηνίες

Τα σχολεία οδεύουν προς το κλείσιμο της χρονιάς, με διαφορετικό πρόγραμμα εξετάσεων για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια, Λύκεια, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία.

Τα σχολεία μπαίνουν στην τελική ευθεία για τη λήξη της φετινής χρονιάς, με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να περιμένουν την ολοκλήρωση μαθημάτων και εξετάσεων πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Το πρόγραμμα του Ιουνίου περιλαμβάνει Πανελλήνιες για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, ενδοσχολικές εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια, ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες και την ολοκλήρωση της χρονιάς σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία.

Οι Πανελλήνιες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου έχουν ήδη ξεκινήσει την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στα ΑΕΙ της χώρας. Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, το τελευταίο μάθημα των Πανελληνίων έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας έως τις 15 Ιουνίου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού εξεταστικού προγράμματος που προηγείται της ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς.

Τα ειδικά μαθήματα και οι δοκιμασίες για ΤΕΦΑΑ

Μετά τα βασικά εξεταζόμενα μαθήματα, ακολουθεί η περίοδος των ειδικών μαθημάτων. Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου.

Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Οι εξετάσεις σε Λύκειο και Γυμνάσιο

Για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, οι προαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται από τις 18 έως τις 12 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 19 Ιουνίου.

Στα Γυμνάσια, οι μαθητές μπαίνουν από αύριο σε περίοδο ενδοσχολικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου.

Πότε κλείνουν Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Για τους μικρότερους μαθητές, η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται λίγο αργότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες βαθμίδες. Τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, οπότε και θα ολοκληρωθεί το σχολικό έτος για τους μαθητές αυτών των βαθμίδων.

Η τελική ευθεία πριν από τις διακοπές

Ο Ιούνιος αποτελεί μήνα εξετάσεων, αναμονής αποτελεσμάτων και ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς. Κάθε βαθμίδα ακολουθεί διαφορετικό χρονοδιάγραμμα, ανάλογα με το είδος των εξετάσεων και τις ανάγκες του προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, οι μαθητές θα μπουν και επίσημα στην περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, μετά από μια χρονιά που κλείνει σταδιακά για Γυμνάσια, Λύκεια, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία.