Προσλήψεις αναπληρωτών 2026: Τι αναμένεται στην πρώτη φάση – Ποιός θα είναι ο συνολικός αριθμός τους

Πίνακας περιεχομένων

Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων ζητά διορισμούς με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, ενώ αναφέρει ότι οι μόνιμοι διορισμοί του 2026 θα προσεγγίσουν τους 5.500.

Τι αναφέρει ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι οι επικείμενοι μόνιμοι διορισμοί σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα προσεγγίσουν τους 5.500, χωρίς, ωστόσο, να είναι ακόμη γνωστή η κατανομή τους ανά βαθμίδα και εκπαιδευτικό κλάδο.

Η συνάντηση στο υπουργείο Παιδείας

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Αναπληρωτών Φιλολόγων πραγματοποίησε στις 27 Μαΐου 2026 συνάντηση στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τον σύμβουλο του γραφείου της υπουργού, Απόστολο Παπακωνσταντίνου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του ΣΑΦ, η συνάντηση εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια του Συλλόγου για συνεχή διάλογο με την πολιτική ηγεσία, με στόχο τη βελτίωση των όρων εργασίας των αναπληρωτών φιλολόγων και την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η αντιπροσωπεία του Συλλόγου έθεσε ζητήματα που αφορούν τόσο την εργασιακή κατάσταση των αναπληρωτών όσο και τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.

Όπως σημειώνεται, ο ΣΑΦ πίεσε συστηματικά προκειμένου να λάβει σαφείς απαντήσεις για τα θέματα που απασχολούν τους αναπληρωτές φιλολόγους.

Οι μόνιμοι διορισμοί και η κατανομή

Ο Σύλλογος παρακολουθεί τις εξελίξεις για τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς του 2026, οι οποίοι, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, θα προσεγγίσουν τον αριθμό των 5.500 σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κατανομή των διορισμών ανά βαθμίδα και εκπαιδευτικό κλάδο δεν είναι ακόμη γνωστή. Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.

Ο ΣΑΦ τονίζει ότι πιέζει και θα συνεχίσει να πιέζει για τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των κενών στη Γενική και την Ειδική Εκπαίδευση.

Προσλήψεις αναπληρωτών και διορισμοί εκπαιδευτικών: Πώς το AI θα καλύψει τα κενά

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζεται ότι οι διορισμοί πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, ώστε οι αναπληρωτές να λειτουργούν πράγματι ως αναπληρωτές και όχι ως σταθερή λύση για πάγιες ανάγκες.

Τα στοιχεία για τους αναπληρωτές φιλολόγους

Στο δελτίο Τύπου γίνεται αναφορά στα αριθμητικά δεδομένα που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, τεκμηριώνουν την ανάγκη για αυξημένο αριθμό διορισμών.

Ο ΣΑΦ αναφέρει ότι κατά το σχολικό έτος 2025-2026 προσλήφθηκαν συνολικά 4.306 αναπληρωτές φιλόλογοι.

Το μέγεθος αυτό, όπως σημειώνεται, δείχνει τη συνεχιζόμενη ανάγκη του εκπαιδευτικού συστήματος για σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Αντιδράσεις για το «κυβερνητικό τσεκούρι» σε διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών: «Ξαναζεσταίνουν τα σενάρια για νέο τρόπο προσλήψεων»

Η αναφορά στους 4.306 αναπληρωτές συνδέεται με το αίτημα του Συλλόγου οι μόνιμοι διορισμοί να στηριχθούν στις πραγματικές ανάγκες που καταγράφονται κάθε χρόνο στα σχολεία.

Τα Τμήματα Ένταξης και η Ειδική Εκπαίδευση

Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει θετικό στοιχείο την ίδρυση των Τμημάτων Ένταξης, τα οποία, όπως αναφέρει, θα συνεχίσουν να ενισχύουν ουσιαστικά τη στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, πρόθεση του υπουργείου είναι να δοθούν στους φετινούς διορισμούς οι θέσεις των Τμημάτων Ένταξης που δεν ικανοποιήθηκαν πέρυσι.

Η αναφορά αυτή συνδέεται με τη συνολική συζήτηση για την κάλυψη των κενών σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση.

Για τον ΣΑΦ, η ενίσχυση των Τμημάτων Ένταξης αποτελεί μέρος της προσπάθειας για πιο ουσιαστική στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και των μαθητών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα αιτήματα για τα τμήματα και τον υπολογισμό των κενών

Κατά τη συνάντηση, ο Σύλλογος έθεσε και το ζήτημα του εξορθολογισμού των τμημάτων, ζητώντας μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη.

Όπως αναφέρεται, η διδασκαλία σε τμήματα με 27 μαθητές δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο ΣΑΦ ζήτησε επίσης αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των κενών για τους μόνιμους διορισμούς, ώστε να αποτυπώνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, το σημερινό μοντέλο οδηγεί σε τεχνητή υποεκτίμηση των ελλείψεων και δεν αντικατοπτρίζει ούτε τον όγκο ούτε την πολυπλοκότητα του έργου των εκπαιδευτικών.

Τι αναμένεται για τους αναπληρωτές 2026-2027

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι αναμένεται να προσληφθεί ίδιος αριθμός αναπληρωτών με τη φετινή σχολική χρονιά.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί όλα τα αναγκαία κονδύλια για την πραγματοποίηση των επόμενων προσλήψεων.

Σε ό,τι αφορά την Α’ φάση, ο ΣΑΦ αναφέρει ότι αναμένεται να είναι μεγάλη σε αριθμό και να πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο Σύλλογος δηλώνει ότι θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την κατανομή των διορισμών.

Η θέση του Συλλόγου για τη δημόσια εκπαίδευση

Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένος στη διεκδίκηση σταθερών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους και όλες.

Στο ίδιο πλαίσιο, συνδέει τα εργασιακά αιτήματα των αναπληρωτών με τη διασφάλιση της ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης.

Το μήνυμα που προκύπτει από το δελτίο Τύπου είναι ότι οι διορισμοί, ο ορθός υπολογισμός των κενών, η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη και η ενίσχυση των Τμημάτων Ένταξης αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τη λειτουργία των σχολείων.

Η τελική θέση του ΣΑΦ είναι ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να αποτυπώνονται με ακρίβεια και να καλύπτονται με σταθερό προσωπικό, ώστε οι αναπληρωτές να μην καλύπτουν κάθε χρόνο πάγιες ανάγκες του συστήματος.