Μόνη στη ΜΕΘ η 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Εξαφανισμένοι οι γονείς της

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Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για την 3χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο Μενίδι, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που έκανε όπισθεν σε καταυλισμό Ρομά.

Κρίσιμες χαρακτηρίζονται οι επόμενες ώρες για την 3χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Δευτέρας σε καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι.

Το μικρό παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που έκανε όπισθεν κατά την έξοδό του από χώρο στάθμευσης, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος δεν αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν πίσω από το αυτοκίνητο.

Κατά τη διάρκεια του ελιγμού με όπισθεν, το όχημα παρέσυρε την 3χρονη, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Από την πρώτη στιγμή κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά της σε νοσοκομείο, λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων.

Στη ΜΕΘ του Παίδων η 3χρονη

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του, η οποία παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή.

Η 3χρονη έχει υποβληθεί σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Το επόμενο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό για την πορεία της υγείας της.

Τα τραύματα που υπέστη το παιδί

Η 3χρονη υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την παράσυρση.

Παράλληλα, φέρει πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η σοβαρότητα των κακώσεων έχει θέσει τους γιατρούς σε αυξημένη επιφυλακή.

Η κατάσταση του παιδιού παρακολουθείται συνεχώς, καθώς οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες.

Προβληματισμός για την απουσία των γονέων

Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι πληροφορίες ότι οι γονείς του παιδιού δεν έχουν εμφανιστεί στο νοσοκομείο από τη στιγμή του ατυχήματος.

Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, φέρονται να παραμένουν άφαντοι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν αναζητήσει την 3χρονη που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία γύρω από την υπόθεση και τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε το παιδί.

Το ζήτημα της προστασίας ανηλίκων

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας ανήλικων παιδιών σε καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής.

Οι συνθήκες διαβίωσης και η εποπτεία των παιδιών σε τέτοιους χώρους αποτελούν ζητήματα που έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις αρμόδιες Αρχές.

Το Χαμόγελο του Παιδιού έχει γνωστοποιήσει ότι στο παρελθόν είχε ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές για περιστατικά παραμέλησης και εγκατάλειψης ανηλίκων στην περιοχή.

Η υπόθεση της 3χρονης αναδεικνύει ξανά την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση και ουσιαστική προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτες συνθήκες.