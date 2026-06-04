55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο και κατέληξε ο ίδιος

Οι γονείς της Generation Z εμφανίζονται ανήσυχοι για τις σπουδές και την επαγγελματική πορεία των παιδιών τους, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας ανατρέπουν τα δεδομένα.