50χρονος έστειλε 23χρονη στο νοσοκομείο για μια θέση πάρκινγκ – Της έσπασε το πόδι

Σοβαρό περιστατικό βίας στο Παγκράτι σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν μια 23χρονη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, ύστερα από επίθεση που δέχθηκε ενώ επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από καταγγελία που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η νεαρή γυναίκα προσπαθούσε να σταθμεύσει επί της οδού Αριστοξένου, όταν οδηγός μηχανής φέρεται να αντέδρασε με εκνευρισμό, επειδή δεν ήθελε να περιμένει ούτε δευτερόλεπτο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια καταγγελία, ο άνδρας – ηλικίας περίπου 50 ετών – κατέβηκε από τη μηχανή και επιτέθηκε στη 23χρονη, χτυπώντας την στο πρόσωπο και σπρώχνοντάς την με δύναμη στο έδαφος. Στη συνέχεια, εισήλθε σε πολυκατοικία της περιοχής.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στον Ερυθρό Σταυρό, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη κάταγμα του έξω σφυρού. Παράλληλα, προχώρησε σε καταγγελία του περιστατικού στις Αρχές.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ενημερωθεί και διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης της επίθεσης.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τα όσα συνέβησαν, λέγοντας: «Ακούσαμε φωνές. Σαν να έπεφτε ξύλο […] Έκλαιγε με λυγμούς, ήταν σε άσχημη κατάσταση. Στα καλά καθούμενα να σε πλακώνουν στο ξύλο. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις καν. Η αστυνομία ήταν όλο το βράδυ εδώ και περίμεναν και το επόμενο πρωί».