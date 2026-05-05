Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 40χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι
Στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου, στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το neakriti, το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (2/5), όταν ο 40χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στη περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου, μετά τα μεσάνυχτα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη και παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.
