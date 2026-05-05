Κατατακτήριες Ιατρικής: Ύλη, θέματα και στρατηγική διαβάσματος

Οι Κατατακτήριες Ιατρικής είναι για πολλούς φοιτητές το δεύτερο – και πιο συνειδητό – βήμα προς το όνειρο της Ιατρικής. Αν σκέφτεσαι να δώσεις εξετάσεις για να μπεις στην Ιατρική μέσω κατατακτηρίων, τότε αυτό το άρθρο είναι για σένα.

Κατατακτήριες Ιατρικής: Πώς λειτουργούν;

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ που επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές Ιατρικής στην Ελλάδα, όπως:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται συνήθως τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνουν τρία βασικά μαθήματα, τα οποία μπορεί να διαφέρουν σε κάθε Ιατρική Σχολή.

Ύλη & Μαθήματα ανά Ιατρική Σχολή

Αν σκέφτεσαι να δώσεις Κατατακτήριες Ιατρικής, το πρώτο στρατηγικό βήμα δεν είναι το διάβασμα. Είναι η επιλογή σχολής. Κάθε Ιατρική Σχολή έχει διαφορετικά μαθήματα, διαφορετική φιλοσοφία θεμάτων και διαφορετικό επίπεδο ανταγωνισμού.

🏛 Ιατρική Σχολή – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Μαθήματα:

Βιολογία

Χημεία

Φυσική

Η Ιατρική Αθηνών θεωρείται από τις πιο απαιτητικές σχολές. Η ύλη είναι εκτενής και αναλυτική, ειδικά στη Βιολογία και στη Χημεία, ενώ τα θέματα είναι ανάπτυξης και απαιτούν τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Τι να περιμένεις:

Αναλυτικές ερωτήσεις θεωρίας

Συνδυαστικά θέματα

Υψηλότατο ανταγωνισμό

Αν στοχεύεις ΕΚΠΑ, χρειάζεσαι βάθος γνώσης και άριστη γραπτή απόδοση.

🏛 Ιατρική Σχολή – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Μαθήματα:

Βιολογία

Στατιστική

Φυσική

Η παρουσία της Στατιστικής διαφοροποιεί τη Θεσσαλονίκη από τις υπόλοιπες σχολές. Η ύλη απαιτεί καλή κατανόηση βιοστατιστικής και εφαρμογών.

Τι να περιμένεις:

Συνδυασμό θεωρίας και υπολογιστικών ασκήσεων

Έμφαση σε σωστή μεθοδολογία

Έντονο ανταγωνισμό

Αν έχεις καλή σχέση με αριθμούς, μπορεί να είναι στρατηγική επιλογή.

🏛 Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Πατρών

Μαθήματα:

Βιολογία

Χημεία

Φυσική

Η ύλη είναι σχετικά πιο “συγκρατημένη” σε έκταση σε σχέση με Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όμως τα θέματα έχουν παγίδες.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Ερωτήσεις Σωστό–Λάθος

Λεπτομέρειες

Συνδυαστικά ερωτήματα

Δεν είναι πιο εύκολη — είναι πιο “πονηρή”.

🏛 Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μαθήματα:

Βιολογία

Ιατρική Φυσική

Χημεία

Η ύλη είναι πιο εξειδικευμένη, ειδικά στην Ιατρική Φυσική. Ο ανταγωνισμός θεωρείται μετριότερος σε σχέση με τις μεγάλες σχολές.

Κατάλληλη επιλογή για:

Υποψηφίους με ισχυρή βάση στη Βιολογία

Όσους θέλουν πιο στοχευμένη ύλη

🏛 Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λάρισα)

Μαθήματα:

Βιολογία

Ιατρική Φυσική

Γενική Μορφολογία

Η Γενική Μορφολογία απαιτεί διαφορετική προσέγγιση διαβάσματος, καθώς συνδυάζει δομική κατανόηση και περιγραφική ικανότητα.

Στρατηγικό πλεονέκτημα:

Πιο περιορισμένη ύλη

Λιγότερος ανταγωνισμός σε σχέση με Αθήνα/Θεσσαλονίκη

Καλή επιλογή για υποψηφίους που θέλουν πιο στοχευμένη προετοιμασία.

🏛 Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μαθήματα:

Βιολογία

Χημεία

Φυσική

Θεωρείται μια “χρυσή τομή”: ισορροπημένη ύλη, απαιτητικά αλλά δίκαια θέματα και ελαφρώς μικρότερη πίεση σε σχέση με ΕΚΠΑ και ΑΠΘ.

Ιδανική για:

Υποψηφίους που θέλουν ανταγωνισμό χωρίς υπερβολική πίεση

Καλή ισορροπία θεωρίας και εφαρμογής

🏛 Ιατρική Σχολή – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Μαθήματα:

Βιολογία

Φυσική

Φυσιολογία

Η Φυσική έχει ιδιαίτερα εκτενή ύλη και συχνά κρίνει το τελικό αποτέλεσμα.

Αν σκέφτεσαι ΔΠΘ:

Επένδυσε σοβαρά στη Φυσική

Δούλεψε σε βάθος τα μεταβολικά μονοπάτια

Κάνε πολλές επαναλήψεις

Πώς είναι τα Θέματα στις Κατατακτήριες Ιατρικής;

Τα θέματα είναι σχεδόν πάντα:

Ανάπτυξης

Θεωρητικά

Συχνά συνδυαστικά

Με έμφαση στην ορολογία

Δεν είναι multiple choice. Δεν είναι “γράψε ό,τι θυμάσαι”. Είναι στοχευμένες ερωτήσεις που απαιτούν δομημένη απάντηση.

Στρατηγική Διαβάσματος για Κατατακτήριες Ιατρικής

Εδώ κρίνεται το παιχνίδι.

1. Ξεκίνα νωρίς (ιδανικά 8–12 μήνες πριν)

Η ύλη είναι μεγάλη. Μην υποτιμήσεις τον όγκο της.

2. Δούλεψε με παλιά θέματα

Τα θέματα επαναλαμβάνονται θεματολογικά. Αν έχεις λύσει 10 χρόνια πίσω, έχεις καλύψει μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας της εξέτασης.

3. Διάβαζε “για να διδάξεις”

Αν μπορείς να εξηγήσεις ένα θέμα σε συμφοιτητή σου χωρίς να κοιτάς σημειώσεις, τότε το κατέχεις.

4. Προσομοίωση εξετάσεων

Γράψε τρίωρα διαγωνίσματα:

Με χρονόμετρο

Με δομημένες απαντήσεις

Με καθαρή επιστημονική γλώσσα

5. Επανάληψη = Βασιλιάς

Η επιτυχία στις Κατατακτήριες Ιατρικής δεν έρχεται από ένα “διάβασα το καλοκαίρι”. Έρχεται από συστηματική επανάληψη.

Συχνά Λάθη Υποψηφίων

❌ Ξεκινάνε αργά

❌ Υποτιμούν τη δυσκολία

❌ Διαβάζουν παθητικά

❌ Δεν γράφουν αναπτύξεις

❌ Δεν κάνουν στοχευμένη καθοδήγηση

Κατατακτήριες Ιατρικής: Είναι εφικτό;

Ναι. Αλλά όχι “χαλαρά”.

Οι επιτυχόντες δεν είναι απαραίτητα οι πιο έξυπνοι. Είναι οι πιο οργανωμένοι και οι πιο πειθαρχημένοι.

Αν:

Έχεις σαφές πλάνο

Διαβάζεις με στρατηγική

Κάνεις σωστή καθοδήγηση

Γράφεις συνεχώς

Τότε οι Κατατακτήριες Ιατρικής μπορούν να γίνουν το εισιτήριό σου για την Ιατρική Σχολή.