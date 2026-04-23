Τζούφη: Να αρθεί η μισθολογική αδικία σε βάρος των μελών ΕΤΕΠ στα Πανεπιστήμια

Το ζήτημα φέρνει στη Βουλή η Μερόπη Τζούφη, ζητώντας από τα αρμόδια υπουργεία να δώσουν άμεση λύση σε μια εκκρεμότητα που, όπως επισημαίνεται, διαρκεί εδώ και χρόνια.

Η άρση της μισθολογικής αδικίας σε βάρος των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στα Πανεπιστήμια επανέρχεται στο προσκήνιο, μέσω κοινοβουλευτικής παρέμβασης που αναδεικνύει τις ανισότητες στο ισχύον καθεστώς αμοιβών.

Με ερώτησή της προς την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, η βουλευτής υπογραμμίζει ότι τα μέλη ΕΤΕΠ, παρά τον κρίσιμο ρόλο τους στην εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία των ΑΕΙ, εξακολουθούν να εξαιρούνται από το ενιαίο πανεπιστημιακό μισθολόγιο. Η παρέμβαση αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση νομοθετική ρύθμιση, ώστε να αποκατασταθεί η μισθολογική ισορροπία και να αρθεί μια χρόνια ανισότητα σε βάρος ενός σημαντικού κλάδου της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Αναλυτικά:

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη, φέρνοντας στη Βουλή το ζήτημα της μισθολογικής άνισης μεταχείρισης των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των ΑΕΙ.

Όπως επισημαίνεται, τα μέλη ΕΤΕΠ, αν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ειδικού διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων και επιτελούν ουσιαστικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε εργαστήρια, κλινικές και ακαδημαϊκές μονάδες, παραμένουν μέχρι σήμερα εκτός του ενιαίου πανεπιστημιακού μισθολογίου.

Σε αντίθεση με τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, που έχουν ενταχθεί στις μισθολογικές ρυθμίσεις του Ν. 5045/2023, τα μέλη ΕΤΕΠ εξακολουθούν να υπάγονται στο γενικό μισθολόγιο του Δημοσίου, γεγονός που δημιουργεί μια σαφή και αδικαιολόγητη μισθολογική ανισότητα.

Η Μερόπη Τζούφη υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη και η ακαδημαϊκή τους κρίση δεν έχουν καμία μισθολογική αποτύπωση, ενώ ταυτόχρονα αποκλείονται από επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές που συνδέονται με το ειδικό έργο τους, ακόμη και σε περιπτώσεις εργασίας σε απαιτητικά ή επιβαρυμένα εργαστηριακά και κλινικά περιβάλλοντα.

Παράλληλα, τονίζεται ότι πρόκειται για μια εκκρεμότητα που διαρκεί εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η αναγκαία νομοθετική πρωτοβουλία, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των εκπροσώπων του κλάδου.

«Η μισθολογική μεταχείριση των μελών ΕΤΕΠ δεν συνάδει με τον ακαδημαϊκό τους ρόλο και συνιστά μια διαρκή αδικία. Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην ένταξή τους στο ενιαίο πανεπιστημιακό μισθολόγιο, αποκαθιστώντας την ισοτιμία και την αξιοπρέπεια στην εργασία τους», τονίζει η βουλευτής.

Με την ερώτησή της, η Μερόπη Τζούφη καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση και να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την άρση της μισθολογικής αυτής αδικίας.

