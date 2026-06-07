Αποσπάσεις 2026: Πότε αναμένονται οι αποφάσεις για τη Δευτεροβάθμια

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, με το ενδιαφέρον χιλιάδων εκπαιδευτικών να στρέφεται στις επόμενες συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ και στις αποφάσεις που αναμένονται μέσα στον Ιούνιο. Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου, κρίσιμο βήμα αποτελεί η καταγραφή των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων στο ΟΠΣΥΔ, διαδικασία που προηγείται των αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ.

Με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, στόχος είναι οι αποσπάσεις της Δευτεροβάθμιας να πραγματοποιηθούν στις 23 ή 24 Ιουνίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως όλες οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, το εναλλακτικό σενάριο μεταθέτει τη διαδικασία για τις 29 και 30 Ιουνίου, ενώ μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων το ΟΠΣΥΔ θα παραμείνει ανοιχτό για ενστάσεις, ανακλήσεις και νέες αιτήσεις για σοβαρούς επιγενόμενους λόγους.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τις αποσπάσεις

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, βρισκόμαστε πλέον στην πιο κρίσιμη περίοδο για τη διαδικασία των αποσπάσεων με το ενδιαφέρον χιλιάδων εκπαιδευτικών να στρέφεται δικαιολογημένα στις επικείμενες προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις, όπως και στις τελικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αποσπάσεων, τόσο σε φορείς όσο και σε ΠΥΣΔΕ, για το σχολικό έτος 2026-2027.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΑΙΘΑ εξέδωσε και απέστειλε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις 5 Ιουνίου, την εγκύκλιο για την καταγραφή λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων, η οποία αποτελεί το απαραίτητο βήμα πριν την υλοποίηση των αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ από την Παρασκευή 12 Ιουνίου έως και την Τρίτη 16 Ιουνίου και ώρα 15:00, ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως και την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, στόχος είναι να πραγματοποιηθούν όλες οι αποσπάσεις της Δευτεροβάθμιας στις 23 – 24 Ιουνίου. Πρόκειται ασφαλώς για ένα χρονοδιάγραμμα που εξαρτάται από την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των προπαρασκευαστικών διαδικασιών, αλλά και από τις εισηγήσεις των αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Παράλληλα, στις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έχουν προγραμματιστεί για τις 16 και 17 Ιουνίου αναμένεται να εξεταστούν οι ειδικές κατηγορίες αποσπάσεων, οι περιπτώσεις ένταξης στα κριτήρια της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και κάθε αμφισβητούμενη ή ιδιαίτερη περίπτωση που απαιτεί κρίση του Συμβουλίου.

Η διαδικασία των αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ δεν μπορεί να προχωρήσει πριν ολοκληρωθούν οι αποσπάσεις σε φορείς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ανακοίνωση του μεγαλύτερου μέρους των αποσπάσεων σε φορείς αναμένεται εντός της εβδομάδας, πιθανότατα τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι διαθέσιμες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι αποσπάσεις αυτές θα είναι μειωμένες κατά περίπου 15%-20% σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. Σε αυτή τη φάση δεν αναμένεται να περιλαμβάνονται οι αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Το επόμενο διάστημα το ΚΥΣΔΕ αναμένεται να εξετάσει και τις ενστάσεις εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας επί των μεταθέσεων σε Μουσικά Σχολεία, καθώς απαιτείται προηγουμένως η σχετική εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας. Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή καλείται επίσης να εξετάσει τις αιτήσεις αποσπάσεων και να εισηγηθεί σχετικά προς το ΚΥΣΔΕ. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι εν λόγω επιτροπές έχουν εισηγητικό ρόλο. Το αποφασίζον όργανο είναι το ΚΥΣΔΕ.

Εξυπακούεται ότι θα συμβάλλουμε με κάθε τρόπο ώστε οι διαδικασίες που αφορούν τις αποσπάσεις να ολοκληρωθούν έγκαιρα, με διαφάνεια και με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Η έγκαιρη ανακοίνωση των αποσπάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον οικογενειακό, οικονομικό και επαγγελματικό προγραμματισμό χιλιάδων συναδέλφων και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα.