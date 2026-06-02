ΚΥΣΠΕ: Στο τραπέζι αποσπάσεις εκπαιδευτικών και θέματα μεταθέσεων
Πίνακας περιεχομένων
Συνεδριάζει την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στο Υπουργείο Παιδείας, το ΚΥΣΠΕ, με σειρά θεμάτων που αφορούν αποσπάσεις, μεταθέσεις, αιτήσεις παραίτησης και άσκηση ιδιωτικού έργου στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027, τόσο από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ όσο και σε δομές Ειδικής Αγωγής, καθώς και θέματα μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση και σε δομές Ειδικής Αγωγής για το έτος 2026.
Η ανακοίνωση του κ. Φασφαλή:
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Θέλω να σας ενημερώσω ότι την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στο Υπουργείο Παιδείας, θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
- Εξέταση αιτήσεων άσκησης ιδιωτικού έργου στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Εξέταση αιτήσεων απόσπασης Εκπ/ών Α/θμιας εκπ/σης σε σχολικές μονάδες του Αρμένικου Κυανού Σταυρού Αθήνας και Νίκαιας και της Γενικής Αρμένικης Ένωσης Αγαθοεργίας για το σχολικό έτος 2026-2027.
- Εξέταση αιτήσεων απόσπασης Εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπ/σης σε σχολικές μονάδες της Ισραηλίτικης Κοινότητας Αθηνών και Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2026-2027.
- Εξέταση αιτήσεων απόσπασης Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδ/κό έτος 2026-2027 (αμφισβητούμενες αιτήσεις απόσπασης ως προς τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, ως προς την ένταξη στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης κλπ.)
- Εξέταση αιτήσεων απόσπασης Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ διδ/κού έτους 2026-2027 για ένταξη σε ειδική κατήγορία.
- Εξέταση αιτήσεων απόσπασης Εκπ/κών Α/θμας Εκπ/σης σε δομές Ειδικής Αγωγής ( ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, Σχολεία Κωφών-Τυφλών και ΕΕΕΕΚ ) για το διδ/κό έτος 2026-2027 (εξέταση προσόντων Ειδικής Αγωγής, εκπρόθεσμες, αμφισβητούμενες, κατά προτεραιότητα, νεοδιόριστων κλπ.)
- Εξέταση θεμάτων μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Γενική Εκπαίδευση και σε δομές Ειδικής Αγωγής έτους 2026
- Εξέταση αιτήσεων Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Είμαι πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και θα σας ενημερώνω για κάθε εξέλιξη.
Πάντα κοντά σας,
Φασφαλής Νίκος
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr