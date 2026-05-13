Υπάλληλοι Υπουργείου Παιδείας: Μόνιμη στελέχωση μέσω ΑΣΕΠ, όχι μείωση 30% στις αποσπάσεις

Η προωθούμενη μείωση κατά 30% των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης προκαλεί έντονη ανησυχία στην ΠΟΕ-ΥΠΑΙΘΑ, η οποία προειδοποιεί ότι ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να οδηγήσει Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΑΕΚ σε διοικητική κατάρρευση.

Όπως επισημαίνει, η απώλεια εκατοντάδων έμπειρων στελεχών, χωρίς προηγούμενη μόνιμη κάλυψη των οργανικών κενών, θα πλήξει κρίσιμες λειτουργίες που στηρίζουν καθημερινά τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς, τους αναπληρωτές και τις οικογένειες.

Η Ομοσπονδία ζητά μόνιμη στελέχωση μέσω ΑΣΕΠ, επαναφορά των εκπαιδευτικών στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και διατήρηση ικανού αριθμού αποσπάσεων έως ότου καλυφθούν ουσιαστικά τα κενά. Τονίζει, μάλιστα, ότι η ενίσχυση των σχολικών μονάδων δεν μπορεί να γίνει με οριζόντιες περικοπές που αποδυναμώνουν τον διοικητικό μηχανισμό της εκπαίδευσης, καθώς αυτό θα έχει τελικά αντίθετα αποτελέσματα για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΠΟΕ – ΥΠΑΙΘΑ:

Η μείωση 30% στις αποσπάσεις οδηγεί Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΑΕΚ σε διοικητική κατάρρευση

Μόνιμη στελέχωση μέσω ΑΣΕΠ, όχι οριζόντιες περικοπές που παραλύουν τις υπηρεσίες

κυρία Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε και κυρία Γενικέ,

Σε συνέχεια ηλεκτρονικού δημοσιεύματος περί μείωσης κατά 30% των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για παροχή διοικητικού έργου καθώς και κατόπιν της επανειλημμένης αλληλογραφίας και της δια ζώσης ενημέρωσής σας τόσο από την ΠΟΕ-ΥΠΑΙΘΑ, όσο και από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, επανερχόμαστε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον θεσμό της διοίκησης της εκπαίδευσης.

Η πρόσφατη εξαγγελία της πολιτικής ηγεσίας για οριζόντια περαιτέρω μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς κατά 30% για το σχολικό έτος 2026-2027, η οποία μεταφράζεται σε απώλεια τουλάχιστον 235 έμπειρων στελεχών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 113 έμπειρων στελεχών από τα ΚΕΔΑΣΥ πανελλαδικά, προκαλεί βαθύτατη ανησυχία. Επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι, εάν ένα τέτοιο μέτρο υλοποιηθεί χωρίς προηγούμενη μόνιμη κάλυψη κρίσιμου μέρους των κενών οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού, δεν θα οδηγήσει απλώς σε δυσλειτουργία, αλλά σε ολοκληρωτική διοικητική κατάρρευση.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Είναι οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται τις προσλήψεις χιλιάδων αναπληρωτών, τις τοποθετήσεις, τη μισθοδοσία, τις άδειες και την καθημερινή υποστήριξη των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, τα ΚΕΔΑΣΥ και οι ΣΑΕΚ με ελάχιστο ή καθόλου διοικητικό προσωπικό, αντιμετωπίζουν ήδη αυξημένο φόρτο εργασίας για τον προσδιορισμό ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας μέσω συμβουλευτικών παρεμβάσεων και για την εφαρμογή των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης, αντίστοιχα. Η δραστική μείωση του προσωπικού, σε μια περίοδο που οι απαιτήσεις ψηφιοποίησης και ο ελεγκτικός φόρτος αυξάνονται, θα καταστήσει αδύνατη την ολοκλήρωση κρίσιμων διαδικασιών, υπονομεύοντας τελικά την ίδια την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΕ-ΥΠΑΙΘΑ, επιδιώκοντας γόνιμη συνεργασία με την πολιτική ηγεσία, καταθέτει εκ νέου τις προτάσεις της με σκοπό τη μόνιμη και θεσμική θωράκιση των υπηρεσιών μας:

1.Άμεση διεξαγωγή διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η άμεση προκήρυξη διαγωνισμού για την κάλυψη των εκατοντάδων κενών οργανικών θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΑΣΥ. Η μόνιμη στελέχωση είναι η μόνη λύση που εγγυάται τη διοικητική μνήμη και τη συνέχεια του κράτους.

2.Επαναφορά των εκπαιδευτικών στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ). Επιμένουμε στην επανένταξη των εκπαιδευτικών στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης σε διοικητικές θέσεις, τουλάχιστον εντός των φορέων του Υπουργείου Παιδείας, με ορθολογικά κριτήρια που θα ορίζει ο φορέας υποδοχής. Έτσι, θα αξιοποιηθεί η συσσωρευμένη τεχνογνωσία στελεχών που ήδη υπηρετούν επί έτη στις Διευθύνσεις και στα ΚΕΔΑΣΥ και επιθυμούν να προσφέρουν από μόνιμη διοικητική θέση.

3.Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των ΣΑΕΚ και με διορισμούς. Κρίνουμε αναγκαία την τροποποίηση της υπ.’ αρ. 60191/Ν4/31-05-2023 (B’3685) Κοινής Απόφασης των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών, ώστε η μόνιμη κάλυψη των οργανικών Θέσεων των ΣΑΕΚ που συστάθηκαν με την παραπάνω Απόφαση να δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω διορισμών (διαγωνισμός ΑΣΕΠ), όχι μόνο με μετάταξη ή μετάθεση.

4.Διατήρηση ικανού αριθμού αποσπάσεων ως μεταβατικό στάδιο. Μέχρι την ολοκλήρωση της μόνιμης στελέχωσης όλων των οργανικών κενών, είναι αναγκαία η διατήρηση ικανού αριθμού αποσπάσεων εκπαιδευτικών για παροχή διοικητικού έργου. Οποιαδήποτε μείωση οφείλει να τελεί σε συνάρτηση με την πραγματική κάλυψη των θέσεων από μόνιμο προσωπικό, με τρόπο ορθολογικό και εξατομικευμένο ανά υπηρεσία και όχι με οριζόντια ποσοστά.

κυρία Υπουργέ, κύριε Γενικέ,

Ο στόχος της ενίσχυσης των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικό προσωπικό είναι θεμιτός και αδιαμφισβήτητος. Ωστόσο, η αποδυνάμωση του διοικητικού μηχανισμού που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Σας καλούμε να λάβετε υπόψη τις προτάσεις μας και να προχωρήσετε στη θωράκιση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, πριν η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη.